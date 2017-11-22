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22 Kasım 2017 Çarşamba 16:01

Yaş 37 Çocuk Sayısı 38

37 yaşındaki kadının, 38 çocuğu var.

Yaş 37 Çocuk Sayısı 38
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37 yaşındaki Ugandalı annenin 38 çocuğu var!

Kambimbiri köyünde yaşayan 38 çocuk sahibi 37 yaşındaki  Meryem Nabatanzi, 12 yaşında evlenerek, ilk çocuğunu 13 yaşında dünyaya getirdi. 



ÜÇ KEZ İKİZ, ÜÇ KEZ ÜÇÜZ, ÜÇ KEZ DE DÖRDÜZ DOĞURDU

6 çocuğunu kaybeden anne Nabatanzi'nin, hayatta olan 10 kız çocuğu ve 28 tane de erkek çocuğu var. Nabatanzi, üç kere ikiz, üç kere dördüz ve üç kere de üçüz doğurdu.

SON DOĞUMUNDA RAHMİ ALINDI

En büyük çocuğu 23 yaşında, en küçük çocuğu ise birkaç aylık. Çocukların babasının ise aynı kişi olduğu belirtildi. Artık çocuk sahibi olmak istemeyen Nabatanzi'nin son doğumda rahminin alındığı belirtildi.
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