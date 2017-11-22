Yaş 37 Çocuk Sayısı 38

Kambimbiri köyünde yaşayan 38 çocuk sahibi 37 yaşındaki Meryem Nabatanzi, 12 yaşında evlenerek, ilk çocuğunu 13 yaşında dünyaya getirdi.
ÜÇ KEZ İKİZ, ÜÇ KEZ ÜÇÜZ, ÜÇ KEZ DE DÖRDÜZ DOĞURDU
6 çocuğunu kaybeden anne Nabatanzi'nin, hayatta olan 10 kız çocuğu ve 28 tane de erkek çocuğu var. Nabatanzi, üç kere ikiz, üç kere dördüz ve üç kere de üçüz doğurdu.
SON DOĞUMUNDA RAHMİ ALINDI
En büyük çocuğu 23 yaşında, en küçük çocuğu ise birkaç aylık. Çocukların babasının ise aynı kişi olduğu belirtildi. Artık çocuk sahibi olmak istemeyen Nabatanzi'nin son doğumda rahminin alındığı belirtildi.