Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yarın Dünya Çocuk Hakları Günü

Cansel Hıdıroğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Yarın Dünya Çocuk Hakları Günü

Cansel Hıdıroğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı

19 Kasım 2011 Cumartesi 10:38
Yarın Dünya Çocuk Hakları Günü
banner238

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, daha güzel bir dünya için tüm çocukların eşit sevilme, beslenme, barınma, sağlık, eğitim haklarını, devlet, toplum ve anne-babalar olarak korumak gerektiğini belirtti.

Cansel Hıdıroğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, ailenin, toplumun temel birimi olduğu gerçeğini göz önünde tutarak ve çocuklar için en sağlıklı yetişme ortamı olduğu noktasından hareketle, çocuk hakları çerçevesinde ülkede çeşitli çalışmalar yürütmekte olduğunu kaydetti.

“Dairemiz, SOS Çocuk köyü ile birlikte eş koordinatör olarak ‘Aile Güçlendirme ve Çocuk Terkini Önleme Projesi’ni 2006 yılından beri uygulamaya devam etmektedir” diyen Hıdıroğlu, proje kapsamında bu yıl 192 çocuk ve 72 aileye, toplamda ise bugüne kadar 357 çocuk, 143 aileye ulaşıldığını belirtti. Hıdıroğlu şöyle devam etti:

“Projede yoğunlukla destek verilen bölge Lekoşa’nın Surlariçi bölgesi olmuştur. Yine SOS’in Alayköy’de yapılan ‘Çocuk Hakları Farkındalığının Artırılması Projesi’ne çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte dairemiz de katkı koymuş, dairemiz personeli Dr. Melahat Işınsu Halat tarafından öğretmenlere ve ailelere ‘Ülkemizdeki Sosyal Hizmetlerde Çocuk Hakları, İhmal ve İstismarı’ konulu seminer verilmiştir. Çeşitli psiko-sosyal ve ekonomik nedenlerle korunmaya muhtaç duruma gelen çocukların ihmal ve istismarını önlemek amacıyla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de korunmaya muhtaç çocuklara aile yanında bakım hizmeti sağlanmakta, kurum bakımı çok acil durumlarda ve aile yanında bakılamayacak durumda olan çocuklar için uygulanmaktadır. Dairemiz öncelikle ailenin bütünlüğünü korumaya yönelik mesleki müdahalelerde bulunmakta, çeşitli nedenlerle eğer bütünlük sağlanamıyorsa çocuğu himayeye alarak koruyucu aile yanına yerleştirmektedir. Böylece çocukların sağlıklı bir aile ortamı içerisinde bakımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle her geçen yıl yuvada barındırılan çocuk sayısı azalmakta ve koruyucu aile yanında barındırılan çocuk sayısı (2011 yılında 50 aile yanında barındırılan 67 çocuk) artmaktadır.”

Hıdıroğlu, Sosyal Hizmetler Dairesinin esas hedefinin, kurumların geçici bir istasyon görevini üstlenmesi ve mesleki çalışmalar ile ailelerin rehabilite edilmesi sağlanarak çocuğun öz ailesine dönmesi olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 19.11.2011 10:38
Anahtar Kelimeler:
çocukDünyaHaklarCansel Hıdıroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim