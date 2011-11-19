Yarın Dünya Çocuk Hakları Günü

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, daha güzel bir dünya için tüm çocukların eşit sevilme, beslenme, barınma, sağlık, eğitim haklarını, devlet, toplum ve anne-babalar olarak korumak gerektiğini belirtti.

Cansel Hıdıroğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, ailenin, toplumun temel birimi olduğu gerçeğini göz önünde tutarak ve çocuklar için en sağlıklı yetişme ortamı olduğu noktasından hareketle, çocuk hakları çerçevesinde ülkede çeşitli çalışmalar yürütmekte olduğunu kaydetti.

“Dairemiz, SOS Çocuk köyü ile birlikte eş koordinatör olarak ‘Aile Güçlendirme ve Çocuk Terkini Önleme Projesi’ni 2006 yılından beri uygulamaya devam etmektedir” diyen Hıdıroğlu, proje kapsamında bu yıl 192 çocuk ve 72 aileye, toplamda ise bugüne kadar 357 çocuk, 143 aileye ulaşıldığını belirtti. Hıdıroğlu şöyle devam etti:

“Projede yoğunlukla destek verilen bölge Lekoşa’nın Surlariçi bölgesi olmuştur. Yine SOS’in Alayköy’de yapılan ‘Çocuk Hakları Farkındalığının Artırılması Projesi’ne çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte dairemiz de katkı koymuş, dairemiz personeli Dr. Melahat Işınsu Halat tarafından öğretmenlere ve ailelere ‘Ülkemizdeki Sosyal Hizmetlerde Çocuk Hakları, İhmal ve İstismarı’ konulu seminer verilmiştir. Çeşitli psiko-sosyal ve ekonomik nedenlerle korunmaya muhtaç duruma gelen çocukların ihmal ve istismarını önlemek amacıyla gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de korunmaya muhtaç çocuklara aile yanında bakım hizmeti sağlanmakta, kurum bakımı çok acil durumlarda ve aile yanında bakılamayacak durumda olan çocuklar için uygulanmaktadır. Dairemiz öncelikle ailenin bütünlüğünü korumaya yönelik mesleki müdahalelerde bulunmakta, çeşitli nedenlerle eğer bütünlük sağlanamıyorsa çocuğu himayeye alarak koruyucu aile yanına yerleştirmektedir. Böylece çocukların sağlıklı bir aile ortamı içerisinde bakımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle her geçen yıl yuvada barındırılan çocuk sayısı azalmakta ve koruyucu aile yanında barındırılan çocuk sayısı (2011 yılında 50 aile yanında barındırılan 67 çocuk) artmaktadır.”

Hıdıroğlu, Sosyal Hizmetler Dairesinin esas hedefinin, kurumların geçici bir istasyon görevini üstlenmesi ve mesleki çalışmalar ile ailelerin rehabilite edilmesi sağlanarak çocuğun öz ailesine dönmesi olduğunu kaydetti.