Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü

Atatürk'e “Başöğretmenlik” unvanı verilmesinin anısına 1981’den kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın KKTC’de de etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler çerçevesinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yarın saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde kutlama töreni gerçekleştirecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayacak törende, Öğretmenler Marşı ve şarkılar söylenecek, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Göçebel konuşma yapacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sinan Güzen’in kendisinin yazıp bestelediği “Öğretmenim” şarkısı sonrasında Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst bir konuşma yapacak.

Tören, 25 yılını dolduran emekli öğretmenlere plaket takdimiyle sona erecek.

ÖĞRETMENLER DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda tüm öğretmenleri kutladı.

Tüm yaşamı boyunca kendini Türk ulusuna adayan Atatürk’ün yaptığı devrimlere harf devrimini de ekleyerek, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması için okullar açtığını ve okuma yazma seferberliği başlattığını belirten Serdaroğlu, 24 Kasım’ın Türk öğretmeninin şeref ve Atatürk’e saygıyı yenileme günü olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, şunları ekledi:

“KKTC’deki öğretmenler, öğrencilerini milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, ailesini ve vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan KKTC’ye karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek bilincindedir.”