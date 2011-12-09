Yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 63 yıl önce 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor.

Bildirinin imzalanmasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi etkili oldu.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri gün dolayısıyla bugün New York saatiyle 09.30’da sosyal medya üzerinden başlayacak “İnsan Hakları için Küresel Söyleşi”ye ev sahipliği yapacak.

BİLDİRGE HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞDU

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” veya ilk ortaya çıktığı zaman kullanılan Türkçe adıyla “İnsan Hakları Beyannamesi”, insan hakları konusundaki hukuksal düzenlemelerin ilk örnekleri sayılan İrlandalıların Cáin Adomnáin’i (697), İngilizlerin Magna Carta’sı (1215), ABD’nin Haklar Bildirgesi (1791) gibi ulusal düzenlemelerin temelini oluşturduğu bir ihtiyaçtan doğdu ve benzerlerinin aksine küresel olarak, “Her insanın hakkı olan bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması” amacıyla yayımlandı. Bildirgenin yayımlanmasında İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan mezalimler ve insan hakları ihlalleri etkili oldu.

Bildirge, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Ukranya, Belorusya, Yugoslavya, Polonya’nın dahil olduğu sosyalist blok ülkeleri ve Güney Afrika Birliği ile Suudi Arabistan’ın çekimser oylarına karşın geriye kalan diğer BM ülkeleri tarafından onaylanarak kabul edildi.

ARAP BAHARI

Bu yıl, Ortadoğu’da otoriter yönetimlere karşı “Arap Baharı” diye adlandırılan ve “devrim” diye nitelendirilen gençlerin başını çektiği ve sosyal medya üzerinden örgütlenen eylemler yaşanmış; Ortadoğu ve Afrika’da bir çok ülkede iktidarlar değişmişti. Sadece Ortadoğu ülkelerinde değil bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de de “değişim” sloganıyla başlatılan gösteriler sürüyor.

BM de bu yılki kampanyayı sosyal medya üzerine kurarken, bu gelişmelerden esinlendi.

BM’nin İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sitesinde yer alan resmi açıklamada, bu yıl milyonlarca insanın haklarını talep ettikleri, sokaklara dökülerek “değişim” talep ettiklerine işaret edildi.

BM açıklamasında, sosyal medyanın aktivistlere Tunus’tan Madrid’e, Kaihre’den New York’a kadar şiddete karşı barışçı protesto eylemleri düzenlenmesinde; seslerini duyurmalarında mesajlaşma, bilgilendirme, ilham verme ve hareketlendirmede yardım ettiği kaydedildi.

BM açıklamasında, “İnsan hakları eşit olarak hepimize aittir ve küresel toplum olarak bizi aynı değer ve idealler çerçevesinde birleştirmektedir. Küresel toplum olarak hepimizi ortak bir günü paylaşıyoruz: 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü, 63 yıl önce Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin yayımlanmasını...” denildi.

BM’nin “http://www.celebratehumanrights.org/” adresinde de, İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan maddelerin 3-4 kelimelik özetlerinden birini seçerek, “Bir dilekte bulun” yazısına tıklayıp, sosyal medyada bunu paylaşmak; dilekte bulunduktan sonra da sanal doğum günü pastasındaki mumları söndürmek mümkün…