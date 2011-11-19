Yarım kalan iş hallolsun

Mahkemenin kabul ettiği İbrahim Tatlıses’e saldırı iddianamesinde “Abdullah Uçmak’ın tamamlayamadığı yarım kalan işin, Nihat Şimşek ve ekibine havale edildiği, suikastın PKK tarafından yaptırıldığı kanaatine varıldığı” ifadeleri yer aldı.

İbrahim Tatlıses ’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 25-26 Ocak 2012 tarihleri arasında İstanbul Adliyesi’nde yapılacak. İddianamede, “Abdullah Uçmak’ın kendi örgütüyle birlikte tamamlayamadığı yarım kalan işin, Nihat Şimşek ve ekibine havale edildiği, bunun da İbrahim Tatlıses’e yönelik yapılan suikastın PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından yaptırıldığı kanaatine varılmıştır” denildi.

“Silivri partide Nihat arkadaş yarım kalan işi halletsin” ifadesinde belirlenen ve takibi yapılan, Nihat Şimşek’in ikametinde yapılan arama sırasında ele geçirilen hafıza kartının incelemesinin yapıldığı belirtilen iddianamede, “Acıbadem.doc.” isimli doküman bulunduğu, doküman açıldığında Levent’te bulunan Acıbadem hastanesine ait kroki bulunduğu, bu krokinin altında da, “Maslak Acıbadem hastanesi yoğun bakım bölümünde yatıyor, yoğun bakım ünitesi zemin katta, yandan bir alt kattan giriliyor. Mail Kuzey Irak’tan Hastane girişinde polis bulunuyor, yoğun bakımın kapısında polis beklemiyor.

Yarım kalan işi tamamlayın, konuşmasın” şeklinde açıklamanın bulunduğu belirtildi. İddianamede, kroki ve altındaki yazı içeriğinin, hastanenin konumu ve planıyla aynı olduğunun tespit edildiği, bu yazı ve kroki ile Kuzey Irak ’tan çıkış yapan, maviderya@hotmail.com adresinden gelen mailde belirtilen “yarım kalan işi tamamlayın ve konuşmamasını sağlayın” ifadelerin birbiriyle örtüştüğü, Abdullah Uçmak’ın, kendi örgütüyle birlikte tamamlayamadığı yarım kalan işin, Nihat Şimşek ve ekibine havale edildiği, bunun da İbrahim Tatlıses’e yönelik yapılan suikastin PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından yaptırıldığı kanaatine varılmıştır” denildi.