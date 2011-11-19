Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Yarım kalan iş hallolsun

Mahkemenin kabul ettiği İbrahim Tatlıses’e saldırı iddianamesinde “Abdullah Uçmak’ın tamamlayamadığı y

Yarım kalan iş hallolsun

Mahkemenin kabul ettiği İbrahim Tatlıses’e saldırı iddianamesinde “Abdullah Uçmak’ın tamamlayamadığı y

19 Kasım 2011 Cumartesi 11:39
Yarım kalan iş hallolsun
banner238

Mahkemenin kabul ettiği İbrahim Tatlıses’e saldırı iddianamesinde “Abdullah Uçmak’ın tamamlayamadığı yarım kalan işin, Nihat Şimşek ve ekibine havale edildiği, suikastın PKK tarafından yaptırıldığı kanaatine varıldığı” ifadeleri yer aldı.

İbrahim Tatlıses ’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 25-26 Ocak 2012 tarihleri arasında İstanbul Adliyesi’nde yapılacak. İddianamede, “Abdullah Uçmak’ın kendi örgütüyle birlikte tamamlayamadığı yarım kalan işin, Nihat Şimşek ve ekibine havale edildiği, bunun da İbrahim Tatlıses’e yönelik yapılan suikastın PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından yaptırıldığı kanaatine varılmıştır” denildi.

Silivri partide Nihat arkadaş yarım kalan işi halletsin” ifadesinde belirlenen ve takibi yapılan, Nihat Şimşek’in ikametinde yapılan arama sırasında ele geçirilen hafıza kartının incelemesinin yapıldığı belirtilen iddianamede, “Acıbadem.doc.” isimli doküman bulunduğu, doküman açıldığında Levent’te bulunan Acıbadem hastanesine ait kroki bulunduğu, bu krokinin altında da, “Maslak Acıbadem hastanesi yoğun bakım bölümünde yatıyor, yoğun bakım ünitesi zemin katta, yandan bir alt kattan giriliyor. Mail Kuzey Irak’tan Hastane girişinde polis bulunuyor, yoğun bakımın kapısında polis beklemiyor.

Yarım kalan işi tamamlayın, konuşmasın” şeklinde açıklamanın bulunduğu belirtildi. İddianamede, kroki ve altındaki yazı içeriğinin, hastanenin konumu ve planıyla aynı olduğunun tespit edildiği, bu yazı ve kroki ile Kuzey Irak ’tan çıkış yapan, maviderya@hotmail.com adresinden gelen mailde belirtilen “yarım kalan işi tamamlayın ve konuşmamasını sağlayın” ifadelerin birbiriyle örtüştüğü, Abdullah Uçmak’ın, kendi örgütüyle birlikte tamamlayamadığı yarım kalan işin, Nihat Şimşek ve ekibine havale edildiği, bunun da İbrahim Tatlıses’e yönelik yapılan suikastin PKK/KONGRA-GEL terör örgütü tarafından yaptırıldığı kanaatine varılmıştır” denildi.

Son Güncelleme: 19.11.2011 11:39
Anahtar Kelimeler:
PKKİbrahim TatlısesTERÖRIstanbulIrakKuzey ırakTerör örgütüIddianameMaslakSilivriHotmailAcıbadem Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim