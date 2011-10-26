Yardım TIR'ları Yağmalanıyor

Van'da 3 gün meydana gelen depremin ardından gönderilen Kızılay'a ait 15 TIR yardım malzemesi yağmalandı. Yağmalanan TIR'larda vatandaşların acil ihtiyacı olan çadır, soba ve gıda malzemeleri bulunuyordu.



Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yağmaların il dışından gelen kişiler tarafından yapıldığını, yardım konvoyların düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde ilçe merkezine alınarak dağıtılmaya çalışıldığını savundu.



Öte yandan, Erzurum Büyükşehir belediyesi tarafından gönderilen yardım konvoyu, Erciş ilçesi girişinde bulunan bir grup tarafından taşlandı.