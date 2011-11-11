Yardım İçin Geldi, Enkaz Altında Kaldı

Van’da dün akşam meydana gelen depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Otel girişinin arka kısmında olduğu bildirilen bölümden Japon olduğu bildirilen bir kadın yaklaşık 5,5 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Japon kadının bilincinin yerinde olduğu belirtildi.

Ekipler, Japonya uyruklu kadının çıkarıldığı yerin yakınında başkalarının da olma ihtimali üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Yaralı kurtarılan kadının, 3 kişilik Japon yardım ekibi ile Van'a gelen Miyuki Konnai olduğu öğrenildi.