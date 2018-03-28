Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114129
ALTIN
170.787
DOLAR
3.9998
STERLİN
5.6457
EURO
4.9382
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI…
ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI
Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Ercan’da 136 Adet Uyuşturucu Hap
ERCAN'DA 136 ADET UYUŞTURUCU HAP
Ercan’da uyuşturucu
Ercan’da uyuşturucu
banner256

Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim insanı alay konusu oldu…

Güney Afrika'nın Cape Town üniversitesinde çalışmalar yürüten Prof. Peter Dunsby, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir 'keşife' imza attı.

Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim insanı alay konusu oldu…

Güney Afrika'nın Cape Town üniversitesinde çalışmalar yürüten Prof. Peter Dunsby, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir 'keşife' imza attı.

28 Mart 2018 Çarşamba 21:12
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim insanı alay konusu oldu…
banner238

Dunsby, teleskobuyla gökyüzünü incelerken parlak bir gökcismi fark etti. Bir tür yıldız olduğunu düşündüğü cismin koordinatlarını not eden Dunsby, astronomik gelişmelerin duyurulduğu The Astronomer’s Telegram’ın internet sitesine gönderdi.

kesif-twitter-1

Dunsby, bir süre sonra söz konusu cismin Mars olduğunu fark ederken, sitedekiler de Dunsby’e esprili bir dille yanıt verdi. Keşif için Dunsby tebrik edilirken, yine de Mars’ı bulmak için biraz geç kaldığı söylendi.

Dunsby için hazırlanan dijital belge...

Dunsby için hazırlanan dijital belge…

Dunsby için dijital olarak bir sertifika da hazırlayan site yönetimi, bunu sosyal medyada paylaştı.

Dunsby ise yaptığı hatanın insanları güldürmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Çok yakışıklısın" cezası kestiler!
"Çok yakışıklısın" cezası kestiler!
"Bekaretimi Bedavaya Vereceğime..."
"Bekaretimi Bedavaya Vereceğime..."
Dünya şokta! Zehirli çıktı!
Dünya şokta! Zehirli çıktı!
BELÇİKA'DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
BELÇİKA'DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
150 yıldır boş sanıyorlardı… Şoke oldular!
150 yıldır boş sanıyorlardı… Şoke oldular!
Kral’ın saati rekor fiyata satıldı
Kral’ın saati rekor fiyata satıldı
Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı
Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı
Başka erkekle yatak odası fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası ise korkunç
Başka erkekle yatak odası fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası ise korkunç
Ağaçla Evlendi!
Ağaçla Evlendi!
Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı
Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim