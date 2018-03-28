Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim insanı alay konusu oldu…

Dunsby, teleskobuyla gökyüzünü incelerken parlak bir gökcismi fark etti. Bir tür yıldız olduğunu düşündüğü cismin koordinatlarını not eden Dunsby, astronomik gelişmelerin duyurulduğu The Astronomer’s Telegram’ın internet sitesine gönderdi.

Dunsby, bir süre sonra söz konusu cismin Mars olduğunu fark ederken, sitedekiler de Dunsby’e esprili bir dille yanıt verdi. Keşif için Dunsby tebrik edilirken, yine de Mars’ı bulmak için biraz geç kaldığı söylendi.

Dunsby için hazırlanan dijital belge…

Dunsby için dijital olarak bir sertifika da hazırlayan site yönetimi, bunu sosyal medyada paylaştı.

Dunsby ise yaptığı hatanın insanları güldürmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.