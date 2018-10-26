Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede 432 bin dolara satıldı

Yapay zeka tarafından üretilen portre ABD'de çıkarıldığı ilk müzayedede 432 bin dolara alıcı buldu.

''Edmond de Belamy’nin Portresi'' adı verilen ve yapay zeka tarafından üretilen eser, Christie’s müzayede evince New York'ta açık artırmaya sunuldu.

Karanlık ve esrarengiz bir ortamda beyaz yakalı, yüzü belirsiz bir adamın tasvir edildiği portre müzayedede 432 bin dolara satıldı.

Tuval üzerine baskı olarak üretilen eser, Paris merkezli Fransız sanat topluluğu Obvious tarafından yapıldı.

''Edmond de Belamy’nin Portresi", 14 ve 20. yüzyıllar arasında yapılan 15 bin portrenin yer aldığı bir veri seti ve algoritma kullanılarak yapay zeka tarafından üretildi.

Portre, Christie's müzayede evince 7 ila 10 bin dolardan satışa çıkarılmıştı.

Obvious, bu satıştan elde edilecek geliri algoritmayı geliştirmek ve üç boyutlu modelleme çalışmalarına kaynak sağlamak için kullanacağını duyurmuştu.

