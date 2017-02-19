Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Şubat 2017 Pazar 18:01

Yanlışlıkla Yaptığı Buluş Üniversiteyi Dehşete Düşürdü!

Yanlışlıkla Yaptığı Buluş Üniversiteyi Dehşete Düşürdü!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Doktora Öğrencisi Laboratuarda Yanlışlık Bomba Yaptı
İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir araştırma üzerinde çalışırken kazayla bomba yaptı. Üniversite yönetimi binayı anında tahliye etti.

İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir araştırma üzerinde çalışırken kazayla, 2007'de Londra'da 52 kişinin öldüğü 750 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların aynısını yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, adı belirtilmeyen öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi. Elde edilen kimyasal bileşimin patlayıcı olduğunun farkına varılmasından sonra okul boşaltılmış, patlayıcı bir parkta imha edilmişti. Bu patlayıcının Londra'nın yanı sıra, 2015'te Paris, geçen yıl da Brüksel'deki saldırılarda kullanılan bombaların aynısı olduğu belirtiliyor.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciyle Yatan Öğretmene 3 Ay Hapis Cezası Öğrenciyle Yatan Öğretmene 3 Ay Hapis Cezası
Meksika'da Bulunan 50 Bin Yıllık Mikroplar Canlandırıldı Meksika'da Bulunan 50 Bin Yıllık Mikroplar...
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu
Afganistan-pakistan Sınırında Gerilim Afganistan-pakistan Sınırında Gerilim
New York'ta Uluslararası Oyuncak Fuarı New York'ta Uluslararası Oyuncak Fuarı
Dünyadan Kısa Kısa Dünyadan Kısa Kısa
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Öğrenciyle Yatan Öğretmene 3 Ay Hapis Cezası

Haberi Oku