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26 Ocak 2017 Perşembe 20:33

Yanlış Yöne Gittiğini 30 Gün Sonra Anladı!

Yanlış Yöne Gittiğini 30 Gün Sonra Anladı!
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Yanlış Yöne Gittiğini 30 Gün Sonra Anladı!
Çinli bir göçmen işçi "Bahar Bayramı" olarak bilinen Çin yeni yılı için 1700 kilometre uzaklıktaki evine gitmek isterken, bisikletini yanlış yöne sürdüğünü 30 gün sonra anladı.

Ülkenin güneydoğusundaki Rizhao şehrinde göçmen işçi olarak çalışan genç, bisikletiyle kuzeydeki Qiqihar’daki evine gitmek için Aralık ayında yola çıkmıştı. Polisler genç adamı 500 kilometre sonra, Çin’in merkezindeki Anhui kentinde durdurdu.
BBC’de yer alan habere göre, polislerin bisikletin yasak olduğunu söyleyerek otoyolda durdurduğu adam, yanlışlıkla kuzeye değil, güneye doğru gittiğini bu sayede anladı. Adamın parası olmadığı için bir süredir internet kafelerde uyuduğu belirtildi. Durumu anlayan polis, Qiqihar’daki evine gidebilmesi için tren bileti satın aldı.
İsmi açıklanmayan adamın otoyollardaki işaret tabelalarını okuyamadığı, başkalarına sorarak yolunu bulmaya çalıştığı ortaya çıktı. Polis ve genç adamın durdurulduğu bilet gişesinde çalışanlar, olayı yeni fark eden adamın evine ulaşabilmesi için biletin alınmasına katkıda bulundu. 



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