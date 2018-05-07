Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101850
ALTIN
180.014
DOLAR
4.2648
STERLİN
5.7641
EURO
5.0785
Ciklos’ta zincirleme kaza
CİKLOS'TA ZİNCİRLEME KAZA
28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!
Sağanak yağmur bugün geliyor!
SAĞANAK YAĞMUR BUGÜN GELİYOR!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Ciklos’ta zincirleme kaza
Kapat

Yanardağın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu

Hawaii’de Kilauea Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu.

Yanardağın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu

Hawaii’de Kilauea Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:10
Yanardağın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu

Yanardağın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu

Hawaii’de Kilauea Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar 31 evi yuttu.

ABD’nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı’ndan püsküren lavlar nedeniyle 31 ev yok oldu. Yanardağ lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü belirtildi. Bölgede yaşayan bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, evlerini terk eden binlerce kişi ise geri dönüp dönemeyeceği konusunda endişe yaşıyor.

Yanardağdaki patlamaların küçük depremleri tetiklediği bildirilirken, elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle de bölgeye elektrik verilemediği öğrenildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 1983’ten beri faaliyette.

Son Güncelleme: 07.05.2018 12:17
Anahtar Kelimeler:
YuttuEvleriYanardağHawaii’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke ayağa kalktı! Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar
Ülke ayağa kalktı! Tecavüze uğrayan kızı diri diri yaktılar
Hindistan’da bir günde iki vahşet!
Hindistan’da bir günde iki vahşet!
Fransa'nın skandal bildirisine sert tepki!
Fransa'nın skandal bildirisine sert tepki!
El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
El Salvador'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme
Ortadoğu'nun dengelerini değiştirecek gelişme
Tosun, Eşinden Boşanmak İçin Kıbrıs'tan Brezilya'ya Noter Getirmiş
Tosun, Eşinden Boşanmak İçin Kıbrıs'tan Brezilya'ya Noter Getirmiş
Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy serbest bırakıldı.
Rusya’nın önde gelen muhalif figürlerinden Aleksey Navalnıy serbest bırakıldı.
Tunus'ta seçim çağrısı...
Tunus'ta seçim çağrısı...
Duhok kentindeki dün gece meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan selde 4 kişi hayatını kaybetti
Duhok kentindeki dün gece meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan selde 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail askerleri 2 filistinliyi şehit etti...
İsrail askerleri 2 filistinliyi şehit etti...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim