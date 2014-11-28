Yanardağ Patlaması: 50 Ölü!

Japonya'nın güneyindeki Aso Yanardağı'nın faaliyete geçtiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kyuşu Adası'nda yer alan yanardağın bir kilometre yükseğe kadar kül, gaz ve kızgın kaya püskürttüğünü açıkladı.

Yanardağdaki patlamalar nedeniyle Kumamoto kentine uçuşlar iptal edildi.

Başkent Tokyo'nun bin kilometre güneybatısında bulunan, bin 592 metre yüksekliğindeki yanardağda 22 yıldır ilk kez bu kadar şiddetli patlama oluyor.

Aso, dünyanın en büyük yanardağlarından biri kabul ediliyor.

''Pasifik Ateş Çemberi'' deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 118 aktif yanardağ bulunuyor.

Tokyo'nun batısındaki Ontake Yanardağı'nda eylül ayında meydana gelen patlamalarda yaklaşık 50 kişi yaşamını yitirmişti.