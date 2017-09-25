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25 Eylül 2017 Pazartesi 20:52

‘Yamyam Çift’in 30 Kişiyi Yediği İddia Ediliyor!

Bazı parçalar buzdolabında bulundu

‘Yamyam Çift'in 30 Kişiyi Yediği İddia Ediliyor!
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‘Yamyam Çift’in 30 Kişiyi Yediği İddia Ediliyor! Bazı parçalar buzdolabında bulundu
Rusya'nın güneyindekiKrasnodarski bölgesinde, 1999'dan beri işlenen 30 cinayetten sorumlu olabileceği düşünülen 'yamyam çift' gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinden kaynaklar, kurbanların kalan kısımlarının daha sonra tüketilmek için saklandığını ortaya çıkardı.

Rus NTV televizyonu, Rusya Soruşturma Komitesi'nden bir kaynağa dayandırdığı haberinde bir çiftin gözaltına alındığını yazdı. Mash Telegram televizyonunun haberinde zanlıların 30 cinayetin sorumlu olabileceği belirtildi. Polis şimdiye kadar 7 kişiyi tespit edebildi.

BİR KISMINI BUZDOLABINDA SAKLAMIŞLAR

Mir 24 televizyonunun haberine göre ise çift bazı kurbanlarının vücut parçalarını buzdolabında sakladıklarını itiraf etti.

İkili 1999 yılından bu yana kurbanlarını kaçırma, öldürme ve yeme gibi suçlar işledi.

Sputnik’in haberine göre; cinayetleri işleyenlerden biri bu ay başlarında askeri bir yurtta bir kadın cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltı sırasında ölen kadının vücut parçalarıyla dolu bir kova bulunmuştu.

Daha sonra da Krasnodar'da bir sokakta içerisinde rahatsız edici görüntülerin bulunduğu bir cep telefonu bulundu. Fotoğraflarda, gözaltına alınan zanlı olduğu düşünülen kişinin öldürülen kadınla olduğu görülmüştü.

Zanlı başta kadını öldürdüğünü reddedip yalnızca kovayı bulup onunla bir selfie çektiğini ve daha sonra da telefonu kaybettiğini söylemişti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 
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