Yamyam Anne Doğurduktan Sonra..

Akli problemler yaşadığı tahmin edilen Çinli kadın bebeğinin kolunu yerken hemşireler tarafından yakalandı.



Çin'de yaşanan akılalmaz olayda, bir anne doğumdan sadece bir kaç gün sonra bebeğinin kolunu yerken yakaladı. Şoke olan hemşireler, Li Zhenghua ismindeki 24 yaşındaki kadını dişlerini bebeğin koluna geçirmiş halde yakaladı. Hemşire bebeği kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayınca alarm verildi. Doktorlar kadının ağzını açmak için güçlü bir sakinleştirici enjekte etti.



Çin'in Guangdong Bölgesi'nde Shenzhen'de meydana gelen olay, kadının sokakta doğuma sadece birkaç gün kala bulunması üzerine yaşandı. Hastaneye götürülen kadın doğum yaptı, hemşireler kadının ailesiyle irtibat kurmaya çalışıyordu.



Kadının hastanedeki üçüncü gününde, hemşire kadını bebeğin kolunu kadının ağzında yakaladı.



Hastane sözcüsünün bebeğin sağlık durumunu açıklarken anlattığı detaylar kan dondurdu: "Gerçekten şoke edici. Bebeğin kolu oldukça kötü yaralanmış ve ısırığın sonucunda sadece yara yok kanama da var. Şans eseri doktorlar kadının ağzına bir cisim yerleştirerek dişlerin birleşmesini engelledi. Kadına sakinleştirici verildi, bebek güvenli bir yere alındı."



Polisten yapılan açıklamada ise kadının kayınvalidesi tarafından 'garip davranışları sebebiyle' sokağa atıldığı belirtildi.

