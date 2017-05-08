ÇEKYA'DAN YALIN AYAK DÜNYA TURU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKAN POUPE, KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNE ULAŞTI

Kastamonu, 8 Mayıs 17 : Çekya'dan yalın ayak dünya turu gerçekleştirmek için yola çıkan Petr Poupe, Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaştı.

Poupe (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada , Çekya'nın Sazavou kentinde bilgisayar mühendisi olduğunu söyledi. Poupe ayakkabısız dünya turu hayalini gerçekleştirmek için nisan ayında Çekya'dan yola çıktığını, Bulgaristan'ı geçtikten sonra bir süre önce Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Poupe, şunları kaydetti:

“"Türkiye'yi baştan başa yalın ayak gezmek istiyorum. En batısından doğusuna kadar muhteşem doğasını görmek ve kültürünü öğrenmek için can atıyorum. Misafirperver, sıcakkanlı olduğunu bildiğim insanlarla tanışmak istiyorum. Hiçbir şeyim yok, yalnızca bir sırt çantam var. Yıldızların altında uyumayı seviyorum. Sadece Çekçe ve İngilizce biliyorum. Arkadaş olmamız için aynı dili bilmemiz gerekmez, konuşmadan da birbirimize çok şey anlatabiliriz."

İlçede bir süre dinlenen Poupe, Gürcistan'a gitmek üzere yoluna devam etti.

(AA/AK/GUR)