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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNE GİRİŞLER POLİS TARAFINDAN KESİLDİ

YDÜ’DE OLAYLI GÖSTERİ... POLİSİN GÖZALTINA ALDIĞI ÖĞRENCİ SAYISI 4’E ÇIKTI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNE GİRİŞLER POLİS TARAFINDAN KESİLDİ

YDÜ’DE OLAYLI GÖSTERİ... POLİSİN GÖZALTINA ALDIĞI ÖĞRENCİ SAYISI 4’E ÇIKTI

21 Ekim 2011 Cuma 17:55
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNE GİRİŞLER POLİS TARAFINDAN KESİLDİ
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POLİSİN GÖZALTINA ALDIĞI ÖĞRENCİ SAYISI 4’E ÇIKTI

 Yakın Doğu Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan olaylarda gözaltına alınan öğrenci sayısı 4’e çıktı.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün öğle namazından sonra öğrencilerden bir grup, Türkiye’deki terörü lanetlemek için gösteri yapmak istedi. Buna karşı çıkan başka bir grup ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Olaylar, Polis Özel Harekat Timi’nin (Çevik Birlik) da arasında bulunduğu polis gücünün müdahalesiyle sona erdi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, polis öğrencileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Polisin müdahalesinin ardından gösteri yapmak isteyen öğrenciler mescidin bulunduğu yurtlar bölgesinde, karşıt görüşlü öğrenciler ise kütüphane yakınlarında bir süre bekledikten sonra tutuklamaların başlamasıyla dağıldı.

Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Erdal Emanet ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun bizzat yönettiği operasyonda, olaylara karıştığı tespit edilen 4 öğrenci gözaltına alındı.

Olayları görüntülemek isteyen bazı basın mensuplarının da göstericiler tarafından tartaklandığı öğrenildi.

Bu arada olaylar sırasında bazı araçlar ve okul binaları da zarar gördü.

Son Güncelleme: 21.10.2011 17:55
Anahtar Kelimeler:
öğrenciOlaylıPolis Gözaltı
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