Yahudi Yerleşimcilerden Batı Şeria\'da Irkçı Saldırı

FİLİSTİNLİ BİR KİŞİYE AİT ARACI YAKAN SALDIRGANLAR BİR EVİN DUVARINA DA IRKÇI SLOGANLAR YAZDI

Ramallah, 14 Kasım 18 : Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria\'da bir Filistinliye ait aracı ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Nablus kentine bağlı Ufer köyünde bir aracı yakarken, bir evin duvarına da ırkçı sloganlar yazdı.

Ateşe verilen aracın köyde ikamet eden Muhammed Şuheda\'ya ait olduğu, saldırıyı gerçekleştirenlerin köyün yakınında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminden geldiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme” isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail\'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail\'in 1967\'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria\'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 500 bine yakın Yahudi yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

(AA/AK/ŞEB)