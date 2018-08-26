Yahudi Yerleşimcilerden İsrail Polisi Eşliğinde Aksa'ya Baskın



İsrail askerlerinin korumasında bir grup Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail koruması altındaki 101 Yahudi yerleşimcinin Megaribe Kapısı'ndan Aksa'ya girdiğini" belirtti.

Dibs, sabah saatlerinde de polis korumasında 6 yerleşimcinin Aksa'ya girişine izin verildiğini söyleyerek, söz konusu kişilerin mescidin farklı yerlerini dolaşarak keşif yaptıklarını kaydetti.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

