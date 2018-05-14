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"Yahudi Yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te “Irkçı Saldırı“

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı belirtildi.

"Yahudi Yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te “Irkçı Saldırı“

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı belirtildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:02
"Yahudi Yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te “Irkçı Saldırı“

 Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca aracı tahrip ettiği ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığı belirtildi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat beldesinde bir grup Yahudi yerleşimci, bölge sakinlerine ait 28 aracın lastiklerini patlattı ve evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının faillerine işaret edilmeden "Gece saatlerinde Kudüs'teki bazı araçların lastikleri patlatıldı, evlerin duvarlarına çeşitli slogan ve semboller yazıldı." ifadelerine yer verildi.

Polis açıklamasında, olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.


Son Güncelleme: 14.05.2018 15:15
Anahtar Kelimeler:
YADUDİDoğuKudüs
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