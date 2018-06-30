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Yahudi Soykırımının Mimarı Himmler’in Kızı Batı Almanya Gizli Servisinde Çalışmış!

GUDRUN BURWITZ’İN, KOYU NAZİ OLDUĞU VE SAVAŞTAN SONRA DA ESKİ SS ÜYELERİNE DESTEK SAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI 

Yahudi Soykırımının Mimarı Himmler’in Kızı Batı Almanya Gizli Servisinde Çalışmış!

GUDRUN BURWITZ’İN, KOYU NAZİ OLDUĞU VE SAVAŞTAN SONRA DA ESKİ SS ÜYELERİNE DESTEK SAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI 

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:03
Yahudi Soykırımının Mimarı Himmler’in Kızı Batı Almanya Gizli Servisinde Çalışmış!

GUDRUN BURWITZ’İN, KOYU NAZİ OLDUĞU VE SAVAŞTAN SONRA DA ESKİ SS ÜYELERİNE DESTEK SAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI 

Yahudi soykırımının baş mimarı, Adolf Hitler'in yakın çalışma arkadaşı Heinrich Himmler'in kızının, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya gizli servisi için çalıştığı ortaya çıktı.

Alman Bild gazetesi, geçen ay Münih'te 88 yaşında hayatını kaybeden Gudrun Burwitz'in, savaştan sonra Batı Almanya Dış İstihbarat Ajansı BND için çalıştığını yazdı.

Haberde, Burwitz'in 1961-1963 yıllarında Münih yakınlarında Pullach'da BND karargahında sekreter olarak çalıştığı, o dönemde BND'nin eski Nazi askeri istihbarat komutanı Reinhard Gehlen'in yönetiminde olduğu belirtildi.

Bugünkü adı "Almanya Federal Haber Alma Servisi" olan BND'nin tarih departmanının başkanı Bodo Hechelhammer, Burwitz'in, 1963'e kadar birkaç sene başka bir isimle gizli servis için çalıştığını doğruladı.

Nazizmi inkar etmeyen ve hayatı boyunca neo-Nazi etkinliklere katılmayı sürdüren Burwitz, 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde henüz ergendi ve Nuremberg davalarında ifade verdikten sonra 1946 yılında serbest bırakıldı.

Gudrun Burwitz'in, Schutzstaffel (Koruma Timi), namı diğer SS'in eski üyelerine maddi ve yasal destek sağladığı bilinen gizli Stille Hilfe grubunun önde gelen üyelerinden biri olduğu da ifade ediliyordu.

Nazi yönetimi sırasında SS'i komuta eden Heinrich Himmler, 1945 yılında İngilizler tarafından gözaltında tutulduğu sırada intihar etmişti.

 

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Son Güncelleme: 30.06.2018 13:43
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