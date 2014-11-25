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Yağmur'u Döverek Öldüren Annesine..

3 yaşındayken annesinin döverek öldürdüğü minik Yağmur'la ilgili

Yağmur'u Döverek Öldüren Annesine..

3 yaşındayken annesinin döverek öldürdüğü minik Yağmur'la ilgili

25 Kasım 2014 Salı 18:37
Yağmur'u Döverek Öldüren Annesine..
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Yağmur'u Döverek Öldüren Annesine..
Almanya'da 3 yaşındayken annesinin döverek öldürdüğü minik Yağmur'la ilgili Hamburg Bölge Mahkemesi kararını verdi.


Alman Bild gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre öldürme, ölümle sonuçlanan yaralama suçlarından mahkeme önüne çıkan Yağmur’un annesi Melek Y. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba Hüseyin Y. ise 4 yıl 6 aylık hapis cezası aldı.

MİNİK YAĞMUR'UN VÜCUDUNDA 83 DARBE İZİ BULUNMUŞTU
Geçtiğimiz yıl annesi tarafından fiziki şiddet görerek hayatını kaybettiği açıklanan 3 yaşındaki Yağmur’la ilgili davada karar çıktı. Hamburg Bölge Mahkemesi Almanya’da Çocuk Hakları Kanunu’nun kabul edilişinin 25. yılına denk gelen günde başlayan davada Yağmur’un annesi Melek Y. için müebbet hapis, baba Hüseyin Y.’için 6 yıl hapis istenmişti.

Ölümünün ardından yapılan otopside vücudunda 83 ayrı darbeye rastlanılan Yağmur’la ilgili anne ve baba öldürme, ölümle sonuçlanan yaralama ve ihmal suçlarından tutuklu bulunuyordu.
Hastaneye getirilen küçük kızın vücudu onlarca morluk ve çürükle kaplıydı. Olay, başta Alman basını olmak üzere Türkiye'de de geniş yankı bulmuştu.
 
Son Güncelleme: 25.11.2014 18:39
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