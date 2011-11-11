Yağmurlu Günler Geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, önümüzdeki haftanın 6 günü yağışlı geçecek.

Tahminlere göre, bir haftalık sürede, bölge, alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın; parçalı ve çok bulutlu, birara yer yer hafif yağmurlu, pazar; günü çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi; çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmurlu, salı; çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba; parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, perşembe; parçalı çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cuma; parçalı bulutlu geçecek.

Dönem boyunca hava sıcaklığı azalacak. En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimler ve sahillerde; 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.