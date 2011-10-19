Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı’nı onayladı

Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi bugün, UBP Milletvekili Mehmet Tancer başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, gündeminde bulunan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oyçokluğuyla kabul etti.

Yasa tasarısının gerekçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ziyaretçi izni, ikamet izni, iş kurma izni, veya çalışma izni süresi bitmiş olan yabancı uyruklu kişilerin tadil edilmiş haliyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın uygulanmasından kaynaklanan maddi sorunlar nedeni ile ülkeden ayrılamadığı, ayrılabilenlerin ise ülkeye yeniden girişlerinin yine maddi sorunlar nedeni ile imkansız hale gelebildiği ifade edildi.

Ülkedeki inşaat, yatırım, turizm, ulaşım ve tarım sektörlerinin önemli gelir kaynaklarını oluşturduğu; bu sektörlere kaçak işgücü olarak bu gibi kişilerin girmesinin sosyal güvenlik fonlarının gelirinde önemli düşüşlere neden olduğundan bu kişilerin mevzuata uygun olarak yeniden sektöre kazandırılması gerektiği; ayrıca yüksek miktarda tahakkuk eden para cezasını ödeyemeyen ve sosyal bir yara olan ailelerin parçalanmasının önlenmesi de hedeflenerek söz konusu yasa tasarısının hazırlandığı kaydedildi.

Komite toplantısına, başkan yanında UBP milletvekilleri Zorlu Töre, Ali Riza Usluer ve CTP milletvekilleri Kadri Fellahoğlu ile Salih İzbul katıldı.

Toplantıya ayrıca, Başsavcılıktan Behiç Öztürk, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’ndan Muhaceret Dairesi Müdürü Hasan Hacılar, ayni daireye bağlı İsmail Balcı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol’un katıldığı belirtildi.