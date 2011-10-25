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Yabancılar Birliği Sorunlarıyla İlgilenecek Özel Birim ve İlgi İstedi

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim oluşturulmasını planladıklarını bildirdi.

Yabancılar Birliği Sorunlarıyla İlgilenecek Özel Birim ve İlgi İstedi

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim oluşturulmasını planladıklarını bildirdi.

25 Ekim 2011 Salı 14:50
Yabancılar Birliği Sorunlarıyla İlgilenecek Özel Birim ve İlgi İstedi
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Başbakan İrsen Küçük, KKTC’de yaşayan yabancı uyrukluların  mal alımıyla ilgili sıkıntılarının giderilmesi için çalışma yaptıklarını, ayrıca bu kesimin sorunlarıyla ilgilenecek Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir birim oluşturulmasını planladıklarını bildirdi.

Başbakan Küçük, Heinz Nauroth başkanlığındaki KKTC Yabancılar Birliği’ni kabul etti. Kabulde Birlik Sözcüsü Naci Kaya da hazır bulundu.

KKTC Yabancılar Birliği Başkanı Heinz Nauroth, 1989 yılından bu yana kayıtlı olan birliklerine KKTC’de yaşayan 9’u AB ülkesi olmak üzere 12 ülkeden diplomat, komutan ve üst düzeyden kişilerin üye olduğunu söyledi.

Adada yaşamaktan mutlu olduklarını ancak 3 ayda bir yenilemek zorunda kaldıkları muhaceret işlemleri konusunda  ciddi sıkıntıları bulunduğunu ifade eden Nauroth, yabancılarla ilgili muhaceret yasalarının İngilizceye çevrilerek kendilerine verilmesi durumunda, bunu üyelerine dağıtarak bu sıkıntının aşılmasına yardımcı olabileceklerini söyledi.

“Biz kendimizi KKTC vatandaşı olarak görüyoruz. Geçmişteki bilgi ve birikimlerimiz  ile sizlere özellikle Avrupa Birliği konusunda yardımcı olmayı arzuluyoruz” diyen Nauroth, “Buna karşın 20 yıldır burada yaşamama rağmen hala daha vatandaş olamadım. Keşke vatandaşınız olabilseydim, o zaman sizlere daha fazla yardımcı olabilirdim” dedi.

Buraya daha  fazla yatırım yapmayı arzuladıklarını anlatan Nauroth, KKTC’yi  suistimal etmek için gelen yabancılarla kendilerinin ayrı tutulmasını istediklerini vurguladı.

Dome Otel’de 3 ayda bir düzenledikleri toplantılara, kendileri ile ilgili konularda üst düzey yetkililerin katılarak bilgilendirilmelerinden mutlu olacaklarını da dile getiren  Nauroth, KKTC’de yaşayan yabancıların sürekli temasta olabileceği bir birim oluşturulmasını arzuladıklarını da  vurguladı.

Başkan  Heinz Nauroth, KKTC’de yaşayan yabancılara gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başbakan İrsen Küçük’e plaket de takdim etti.

BAŞBAKAN KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de yaptığı konuşmada, KKTC’yi sevip benimseyen ve burada yaşamayı seçen yabancıları ülkenin zenginliği  olarak gördüklerini ve bundan mutluluk duyduklarını vurguladı, sıkıntılarının da bilincinde olduklarını söyledi.

Özellikle mal alımları konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Küçük, yabancıların mevzuatların Türkçe olmasından kaynaklanan sıkıntılarında haklı olduklarını, ilgili yasaların İngilizceye çevrilerek KKTC Yabancılar Birliği’ne gönderilmesi konusunda gerekeni yapacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı’nda, ülkede yaşayan yabancıların her konuda başvurabilecekleri bir birim oluşturulması yönünde de çalışmaları olduğunu açıklayan Başbakan Küçük,  Yabancılar Birliği’nin toplantılarına üst düzey bürokratları göndermeye hazır olduklarını da  söyledi.

Uzun süre KKTC’de yaşayan yabancılar için vatandaşlık düşünebileceklerini kaydeden Başbakan Küçük, “Bundan memnun da oluruz. Bu aynı ülkemizin tanıtılmasına da katkı sağlayabilir” dedi.

Başbakan Küçük, Yabancılar Birliği’nden yaşanan sıkıntıların zamanında giderilmesi için kendileri ve oluşturulacak birimle daha sık temasta olmalarını da istedi.

Son Güncelleme: 25.10.2011 14:50
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BAŞBAKANIlgiYabancılar Birliğiözel Birim
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