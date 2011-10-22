YABANCI UYRUKLULAR RUM MECLİSİ ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Rum Maliye Bakanlığı’nın, yabancı uyrukluları kaçak çalıştıranlara daha sert cezalar öngören bir yasa tasarısı hazırladığı bildirildi. Rum basınına göre yasa tasarısı, hem kaçak çalışan yabancıya hem de kaçak işçi çalıştıran Rum işverene 5 yıla kadar hapis, 20 bin Euro’ya kadar para cezası veya her iki cezanın birden uygulanmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca polise, bu tür suç işleyen kişilerin açık isimlerini basına verme yetkisi de veriyor.

KAÇAK İŞÇİLERLE İLGİLİ YASA HAZIRLANIYOR…KAÇAK ÇALIŞTIRAN RUM İŞVERENE 5 YIL HAPİS VE 20 BİN EURO CEZA GELİYOR

Bir grup mültecinin dün Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin 2012 bütçesini görüştüğü sırada meclis önünde toplanarak, eylül ayı ödeneklerinin ödenmemesini protesto ettiği ve 1 milyon 479 bin Euro’luk ödeneğin serbest bırakılmasını istediği bildirildi.

Alithia “Yabancı Uyruklular Ödenekleri Geciktiği İçin Meclis Önünde Protesto Eylemi Yaptı” başlığıyla yansıttığı haberinde, taşıdıkları dövizlerle eşitlik, mültecilere yönelik adaletsizlikle mücadele taleplerini duyurmaya çalışan yabancı uyrukluların; ödenekleriyle ilgili taleplerinin pazartesi günkü oturumda inceleneceğini yazdı.

Gazete, Maliye Bakanlığı’nın meclise, yabancı uyrukluları kaçak çalıştıranlara daha sert cezalar öngören bir yasa tasarısı sunduğunu da bildirdi. Gazeteye göre yasa tasarısı, hem kaçak çalışan yabancıya hem de kaçak yabancı işçi çalıştıran Rum işverene 5 yıla kadar hapis, 20 bin Euro’ya kadar para cezası veya her iki cezanın birden uygulanmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca polise, bu tür suç işleyen kişilerin açık isimlerini basına verme yetkisi de veriyor.

Aynı gazete, Çalışma Bakanlığı’nın meclisten, Rum tarafında yaşayan yabancı uyruklulara eylül ayı için verilecek 1 milyon 479 bin Euro’luk ödeneğin serbest bırakılması talebi ile birlikte, Rum yönetiminin yabancı uyruklulara verdiği ödeneğin fazlalığı konusunun yeniden gündeme geldiğini bildirdi.

Gazete, Rum yönetiminden ödenek alma hakkı bulunan yabancı uyruklu sayısının 1323 olduğunu, bunların da; siyasi sığınma talebinde bulunanlar, siyasi göçmen olarak tanınanlar, ilave koruma kategorisinde olan göçmenler ve insani nedenlerle geçici ikamet edenler olarak dört kategoriye ayrıldığını yazdı.

Alithia, her bir kategoride olanlara ne kadar ödenek verildiğini gösteren belgeyi ele geçirdiğini belirterek, eylül 2010’dan eylül 2011’e kadar Güney’deki yabancı uyruklu sayısının da verilen ödeneğin de azaldığını yazdı.

Habere göre geçen yıl 1596 yabancı uyruklu ve bunlara bağımlı olan (aileleri) 3 bin 845 kişi toplamda bir milyon 615 bin 936,92 Euro’luk ödeneği paylaşırken; bu yılın eylül ayında sayıları 1323 ve bunlara bağımlı 3 bin 126, paylaşacakları ödenek miktarı da 1 milyon 478 bin 989,63 Euro oldu.

Rum yönetimi siyasi sığınma başvurusu olanlar ile insani nedenlerle geçici ikameti olanlara aynı miktarda para veriyor, her bir çocuk için de ayrıca ödenek veriliyor ve ev kiralarının yarısını karşılıyor. Haberde yabancı uyrukluların çoğunun çok çocuklu olduğuna da dikkat çekildi