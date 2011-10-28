Ya Türkiye yerine İran'a benzerse

Tunus tarihinin ilk özgür seçimlerinde, İslamcı Ennahda parti oyların yüzde 41'ni alması ülkedeki laik kesimi endişelendirdi. Muhalifler, Tunus'un Türkiye yerine İran'a benzemesinden korkuyor.

Ennahda ise, kadınları ön plana çıkararak "ılımlı" olduğu mesajı veriyor.

Cuma Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin yıkılmasından 9 ay sonra yapılan tarihi seçimleri Ennahda partisi, yüzde 41,47 oy alarak 217 sandalyeli mecliste 90 sandalye kazandı. Bağımsız olmasından bu yana laik bir sisteme sahip olan Tunus’ta, İslamcı parti Ennahda'nın bu oy oranına ulaşması, Tunus'lu muhaliflerde ülkenin radikal İslama kayabileceği endişesine yol açtı. Ennahda partisinin 'ılımlı' islam modelini benimsediğini açıklaması ve yeni mecliste kadın milletvekillerine önemli ölçüde yer vermesi, ülkede muhalifleri şaşırttığı gibi 'İslami feminiz olur mu?' tartışmasını da beraberinde getirdi.

YENİ MECLİSİN YÜZDE 44'Ü KADINLARDAN OLUŞACAK Tunus’ta mayısta çıkarılan bir yasa ile partilere milletvekili adaylarının en az yarısının kadın olması şartı getirilmişti. Ennahda da aday listesinde diğer partilerden daha fazla kadına yer vermişti. Diğer partilerin oy oranları ve adayları da göz önüne alındığında Tunus’un yeni meclisinin yüzde 44’ünün kadın vekillerden oluşacağı tahmin ediliyor.

'İSLAMİ FEMİNİZM OLUR MU?' Ennahda’nın kadınlara bu kadar büyük bir yer vermesi “İslami Feminizm” tartışmasını da beraberinde getirdi. Oxford Üniversitesi’nden Monica Marks, New York Times gazetesi için yazdığı makalede “İslamcılık ve feminizm birlikte yaşayabilir mi” sorusunu sordu. Ennahda’nın kadın adaylarından 46’sı ile görüşen Marks, kocaları, kardeşleri, oğulları İslamcı oldukları gerekçesi ile hapse atılırken bu kadınların siyaset yapabileceklerini keşfettiklerini aktardı. Marks’a göre başörtüsü taktıkları ya da aileleri Ennahda üyesi olduğu için ayrımcılığa maruz kalan kadınlar politikaya atılmaya karar verdi. Marks çoğunun iyi eğitimli, doktora yapmış kişiler olduğunu ve seslerini duyuracaklarını söyledi. Marks, Tunus’ta diğer Arap ülkelerine göre kadınların daha fazla katılımcı olduğunu da hatırlattı.

'KADINLAR BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYA ZORLANMAYACAK' Tunus böylece, bu oranın yüzde 14 olduğu Türkiye ve yüzde 17 olduğu ABD’yi bir hayli geride bırakacak. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Ennahda yetkilileri, kadınları başörtü takmaya zorlamayacaklarını, turizmi ve bikini giyilmesini engellemeyeceklerini, alkolü yasaklamayacaklarını söyledi.

'ÇOK EŞLİLİK GERİ DÖNECEK' Ennahda’nın söylemlerine rağmen endişeler dinmiyor. Bazıları, kadınlar konusundaki tutumunun asıl amaçlarını gizlemek için kullandığı bir paravan olduğunu düşünüyor. Reuters’e konuşan 25 yaşındaki Rima, “Özgürlüğümüzü kısıtlayacaklarından korkuyoruz. Çokeşlilik geri gelecek. Türkiye gibi olmak istediklerini söylüyorlar ancak İran’a da dönebiliriz” dedi. Tunus’ta önceki gün bir grup insan Ennahda’nın seçimlere hile karıştırdığını söyleyerek sokağa dökülmüştü.