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31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

Wikileaks Macron'un Seçim Kampanyası Bilgilerini Yayımladı

Wikileaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ait yaklaşık 20 bin elektronik posta yayımladı.

Wikileaks Macron'un Seçim Kampanyası Bilgilerini Yayımladı
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Paris, 31 Temmuz 17 (.): Wikileaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ait yaklaşık 20 bin elektronik posta yayımladı.

Wikileaks, Macron'un cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde, kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin seçim kampanyasına ait ilişkin detaylar içeren yaklaşık 20 bin elektronik postayı internet sitesinden paylaştı.

Daha önce de Macronleaks olarak adlandırılan ve 7 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimine iki gün kala internet ortamında yayılan bu bilgiler Fransa kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Fransa Seçim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un kampanyasına ait olduğu bildirilen elektronik postaların yasa dışı yollardan elde edilmesini ve seçim yasaklarının da başlamış olduğunu gerekçe göstererek basının konuyla ilgili haber yapmamasını ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılmamasını istemişti.

Macron'un kampanya merkezinden mayısta yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilmişti.

RUSYA ŞÜPHESİ

Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord, Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince de doğrulanmıştı.

Seçimin iki gün öncesinde meydana gelen bu ifşaatın, seçimin sonucunu aşırı sağcı Marine Le Pen lehine etkileme gayreti olduğu değerlendirilmişti. Rusya'nın Marine Le Pen ile iyi ilişkileri olduğu biliniyor.

(AA/GUR)

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