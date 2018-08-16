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Wıfı üzerinden güvenlik taraması mümkün

Wıfı üzerinden güvenlik taraması mümkün

16 Ağustos 2018 Perşembe 06:21
Wıfı üzerinden güvenlik taraması mümkün

ABD'Lİ ARAŞTIRMACILAR, HALKA AÇIK ALANLARDAKİ KABLOSUZ AĞLARA ENTEGRE EDİLEBİLEN VE ÇANTALAR İLE BAVULLARDAKİ TEHLİKELİ NESNELERİ TESPİT EDİLEBİLEN SİSTEM GELİŞTİRDİ

ABD'li araştırmacılar, kablosuz internet bağlantı (Wifi) üzerinden halka açık alanlarda silah, bomba ve patlayıcı kimyasalları tespit edebilmeye olanak sağlayan yöntem geliştirdi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesinde araştırmacılar, kablosuz internet sistemleri üzerinden müzeler, parklar gibi halka açık alanlarda, silah, bomba ve patlayıcı kimyasalları kolayca tespit edebilen ve oldukça düşük maliyetli bir sistem tasarladı.

Sistem, ilk olarak çantalar ya da bavullar içinde herhangi bir şüpheli nesne olup olmadığını belirliyor, daha sonra da bu nesnenin risk seviyesini ölçüyor. 

Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemin iki ya da üç antenli Wifi cihazlarında kullanılan yöntemin halihazırda kullanılan Wifi ağlarına entegre edilebileceğini belirtti. 

Sistem üzerinde yapılan deneylerin, söz konusu yöntemin tehlikeli nesneler üzerinde yüzde 99, metal nesneler üzerinde yüzde 98, sıvı nesneler üzerinde de yüzde 95 oranında doğruluk payına sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmada, şüpheli nesne tespit sisteminin düşük maliyetli olduğu kadar halka açık alanlarda da kolayca kurulabileceği ifade edildi. 

Yöntemle çantaların ya da bavulların elle aranmasına gerek kalmayacağı, böylece insan kaynağı kullanımının azalacağı tahmin ediliyor. 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 10:07
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