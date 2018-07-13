WhatsApp’ta yeni dönem başladı! Yönlendirilen mesajlarda ‘iletildi’ özelliği nasıl çalışıyor?

WhatsApp kullanıcılarının güvenliği için yönlendirilen mesajlara iletildi özelliğini duyurdu. İlk olarak Mart ayında uygulamanın Android Beta sürümünde fark edilen özellik, artık tüm kullanıcılara geliyor. Bundan sonra WhatsApp kullanıcıları hangi mesajların kendilerine iletilmiş olduğundan haberi olacak.

Asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmek için hamle yapan WhatsApp, yönlendirilen mesajlara “İletildi” ibaresini ekledi. Böylece bir mesajlaşmaya başka bir mesajlaşmadan içerik (mesaj, görsel veya ses kaydı gibi…) yönlendirildiğinde üzerinde “İletildi” ibaresi yer alacak ve kullanıcılar gelen içeriğin başka bir yerden alıntılandığını anlayacak.

Kullanıcı güvenliğine önem verdiklerini belirten platform, iletilen mesajları paylaşmadan önce kullanıcıları dikkatlice düşünmeye çağırıyor. Ek olarak, bir mesajın spam olarak bildirilebileceğine veya bir kişiyi bir dokunuşta engellenebileceğine dikkat çekiliyor. Kullanıcıların her zaman yardım için doğrudan platforma ulaşması yolu da açık. Uygulamadaki yeni iletilen etiketini görmek içinse telefonunuzda en son desteklenen WhatsApp sürümüne sahip olmanız gerektiğini belirtelim.