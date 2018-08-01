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WhatsApp'tan kullanıcılarını sevindirecek yenilik

Whatsapp'ta bir süredir beklenen özellik bugün nihayet aktif hale geliyor. İşte Whatsapp'ın kullanıcılarının işine fazlasıyla yarayacak yeni özelliği...

WhatsApp'tan kullanıcılarını sevindirecek yenilik

Whatsapp'ta bir süredir beklenen özellik bugün nihayet aktif hale geliyor. İşte Whatsapp'ın kullanıcılarının işine fazlasıyla yarayacak yeni özelliği...

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:16
WhatsApp'tan kullanıcılarını sevindirecek yenilik

WhatsApp'tan kullanıcılarını sevindirecek yenilik

Whatsapp'ta bir süredir beklenen özellik bugün nihayet aktif hale geliyor. İşte Whatsapp'ın kullanıcılarının işine fazlasıyla yarayacak yeni özelliği...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu Whatsapp'a önemli bir güncelleme geldi.

Yeni güncelleme, beraberinde görüntülü görüşme yapan kullanıcılar için önemli bir yenilik sunuyor. 

Özelliği kullanmak için ilk önce bir kişi ile görüntülü sohbet araması gerçekleştiriyorsunuz.

Daha sonrada diğer iki kişiyi eklemek için yukarıda ok işareti ile gösterilen yere tıklıyorsunuz.



Yani görüşme başlatarak birden fazla kişiyi görüşmeye katabilirsiniz. 

Grup video görüşmelerinin yanı sıra, WhatsApp'a Facebook'un Messenger uygulamasındaki benzer çıkartmaları da gelebilir. 

Android için en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32'ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yanında görünüyor. 



Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir. 

Mağaza, öne çıkan ve benim bölümünden oluşmaktadır.

Ayrıca kullanıcıların çıkartmalara göz atmasına, indirmesine, izlemesine ve silmesine yarıyor. 

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