Whatsapp'tan Hindistan'daki Linç Olaylarına Karşı Önlem!

Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan'da yaşanan linç olaylarında mesaj grupları üzerinden yayılan yanlış bilgilerin kışkırtıcı unsur olması nedeniyle Hint kullanıcıların mesaj iletimine kısıtlama getirdi.

Şirket, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kullanıcıların mesajları başka kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına iletmesine kısıtlama getirecek bir test uygulaması başlattığını duyurdu. Tüm dünyadaki Whatsapp kullanıcıları için geçerli olacak kısıtlamanın Hindistan'da daha dar kapsamı bulunacağı, Hint kullanıcıların aynı gün içinde başka kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına yönlendirebileceği mesaj sayısının 5'le sınırlanacağını bildirdi.

Şirket, söz konusu adımı son dönemde Hindistan'da yaşanan linç olaylarında kullanıcı gruplarında paylaşılan yanlış ve kışkırtıcı bilgilerin etkili olduğuna yönelik eleştirilere karşı önlem olarak attı.

Hint hükümeti, şirketi, bu tip kullanımlara karşı bir önlem almaması halinde yasal müeyyidelerle karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Hindistan, 200 milyon kullanıcıyla Whatsapp'ın en büyük pazarı konumunda. Hintli kullanıcılar diğer ülkelerdekinden daha fazla mesaj, fotoğraf ve video paylaşıyor.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde mayıs ayından bu yana sosyal medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle en az 20 kişi linç edildi, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca ülkede Müslüman nüfusa yönelik inanç temelli saldırılar ve linç teşebbüsleri meydana gelmişti.

