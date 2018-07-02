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Whatsapp'tan Grup Sohbetlerindeki Mesaj Kirliliğine Karşı Önlem

Popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi.

Whatsapp'tan Grup Sohbetlerindeki Mesaj Kirliliğine Karşı Önlem

Popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:48
Whatsapp'tan Grup Sohbetlerindeki Mesaj Kirliliğine Karşı Önlem


 Popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi.

TheVerge internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada yeni özellikle sohbet gruplarına mesaj atmayı yalnızca grup yöneticileriyle sınırlandıran bir seçenek sunulacağı belirtildi.

Yeni seçenekle çok sayıda kişinin kullandığı sohbet gruplarında kişilerin konuşmaları yahut bireysel yorumlarının mesaj kirliliğine yol açmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Kişilerin WhatsApp gruplarını kullanma sebeplerinden biri de okul aile birlikleri, dernekler ve topluluk merkezleri gibi organizasyonların yaptığı açıklama ve duyurulardan haberdar olmak. Yeni özellik bu tip grup hesaplarının yöneticilerine daha kullanışlı araçlar sunmayı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Yeni özellik, "Grup Bilgisi" sekmesinde "Grup Ayarları/Mesaj Yollama/Yalnızca Yöneticiler" seçeneği işaretlenerek ayarlanabiliyor.

 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 20:05
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