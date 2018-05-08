WhatsApp'ta paylaşılan bu mesaja dikkat

WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı yayınlandı. Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları tehdit eden bir mesaj söz konusu cihazları kullanılmaz hale getiriyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.



Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefonları tehdit eden bir mesaj söz konusu cihazları kullanılmaz hale getiriyor.



Hata emoji'ler ve belli kodların bir araya gelmesiyle oluşuyor.













Söz konusu mesaja tıklanması durumunda WhatsApp uygulamasında ve hatta telefonda da takılmalara yol açıyor.



Başka bir deyişle bu mesaj telefonların sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelliyor.



Peki telefonu çökerten WhatsApp hatası nasıl engellenir? İşte Android akıllı telefonunuzu korumak için yapmanız gerekenler...



Şu an için yapabileceğiniz tek şey gelen mesajı açmadan silmek olarak gözüküyor.



Zira WhatsApp'ın bu hatanın çözümü ile ne zaman ilgileneceği ise şimdilik bilinmiyor.



Yurtdışında pek çok kullanıcının sorunlar yaşamasına neden olan bu durum ile ilgili ülkemizde kaç WhatsApp kullanıcısının etkilendiğine dair bir bilgi ise bulunmuyor.