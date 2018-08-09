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Whatsapp kullananları bekleyen tehlike

Whatsapp'ta, sizin adınıza rehberdeki kişilere mesaj gönderilmesine olanak sağlayan bir açık keşfedildi.

Whatsapp kullananları bekleyen tehlike

Whatsapp'ta, sizin adınıza rehberdeki kişilere mesaj gönderilmesine olanak sağlayan bir açık keşfedildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 20:31
Whatsapp kullananları bekleyen tehlike

Whatsapp'ta, sizin adınıza rehberdeki kişilere mesaj gönderilmesine olanak sağlayan bir açık keşfedildi.

  Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını tehdit eden sistem açığı ile gündemde. Zira Popüler mesajlaşma platformu sahte haberlerin yayılmasını engellemeye çalıştıkça maalesef yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Check Point tarafından ortaya çıkartılan yeni WhatsApp açığı pek çok kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor. Yeni güvenlik açığı kullanılarak mesajlara müdahale edilip içeriklerinin değiştirilebildiği ifade ediliyor. Firma WhatsApp'ta hacker'ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj göndermesine olanak sağlayan bir açık keşfetti. Check Point araştırmacılarına göre, hacker'lar WhatsApp güvenlik protokolündeki bir açıktan faydalanarak mesaj içeriklerini değiştirdiğini tespit etmiş durumda. Bu sayede bilgisayar korsanları bir kullanıcının bir grup sohbetteki mesaj içeriğini değiştirebiliyor veya bir grup sohbetinde alıntı özelliğini kullanarak göndericinin kimliğini değiştirebiliyor. Güvenlik uzmanları söz konusu taktik sayesinde, sahte haber içeriklerinin tüm dünyada yayılmasının mümkün hale getirildiğinin de altı çiziliyor.

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