Washington'da Öldürdüğü Atın Kalbini Sevgilisine Yedirdi

Washington'da yaşanan bu olay büyük tepki ekti. Bakımını üstlendiği yaşlı at rahatsızlanınca vuran genç, 21 yaşındaki sevgilisini çırılçıplak soydu ve içini deştiği atın içine oturtarak ilginç pozlar verdirtti.



Bu pozları genç kızın istediğini söyleyen at bakıcısı, "Bunu benden kız arkadaşım istedi. Atın nasıl hissettiğini öğrenmek istiyorum. Bende onu kıramadım ve isteğini yaptım" açıklamasında bulundu.



Öldürdüğü atın kalbini kız arkadaşına yediren genç adam, kana bulanmış kızın o haldeyken fotoğraflarını çekmeye devam etti.



İnternette yayınlar fotoğrafları gören hayvan hakları savunucuları," Nasıl bir insanlıktır bu. Dehşet verici bir olay. Bunu yapanlar insan olamaz. Hapse atılıp cezalandırmadırlar" şeklinde konuştu.



İnternetten yayınlanan görüntülere el koyan polis genç kızın annesine görüntüleri gösterdi ancak kadının olaydan haberi olmadığı anlaşıldı.