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Washington'da Ferguson Protestosu

ABD'de 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memurunun yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararı, başkent Washington'da Adalet Bakanlığı önünde protesto edildi.

Washington'da Ferguson Protestosu

ABD'de 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown'ı öldüren polis memurunun yargılanmasına gerek görmeyen jürinin kararı, başkent Washington'da Adalet Bakanlığı önünde protesto edildi.

02 Aralık 2014 Salı 08:19
Washington'da Ferguson Protestosu
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ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ YAPILDI


ABD'de, sosyal medya yoluyla haberleşilerek gün içinde aynı saatte ülke genelindeki çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenlendi Washington'da da Adalet Bakanlığı önünde toplanan 100 civarında eylemci, sloganlar atarak ve taşıdıkları pankartlarla jürinin kararına ve polise tepki gösterdi.

"Adalet yerini bulana kadar" eylemlerine devam edeceklerini belirten protestocular, Michael Brown'ın öldürülmesini sembolize etmek için bir süre yerde hareketsiz kaldı, birlikte el ele tutuşarak dayanışma mesajı verdi.

Eylemin organizatörlerinden Erika Totten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisi siyahilere karşı ayrımcılık yapmakla suçlayarak, eşinin artık koşuya gitmesine izin vermediğini anlattı. Totten, "Çünkü siyahi olup da kafasında kapüşon olan herkes adeta suçlu ya da tehdit olarak görülüyor. Öldürülseniz de kendilerini haklı çıkarıyorlar" dedi. Totten, jürinin kararından bu yana Ferguson'da olduğunu ve yarın tekrar gideceğini belirterek, üç gün arka arkaya polisin göz yaşartıcı gaz bombalarına maruz kaldığını söyledi.

Gösteriye katılan Deangelo Scott adlı yaşlı bir eylemci de "Martin Luther King'den bu yana politikacılar bizim sorunlarımıza kulak vermiyor. Birilerinin bu boşluğu doldurmasını bekliyorum" diyerek son günlerde düzenlenen gösterilerin kendisine "değişimin geldiğine" dair umut verdiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Erika TottenABDde 18 Yaşındaki Silahsız Siyahi GençMichael BrownFerguson ProtestosuDEangelo
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