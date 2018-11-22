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Washington Post Ceo\'sundan Trump\'a Suudi Arabistan Eleştirisi

WASHİNGTON POST YAZARI VE CEO\'SU FRED RYAN: 

Washington Post Ceo\'sundan Trump\'a Suudi Arabistan Eleştirisi

WASHİNGTON POST YAZARI VE CEO\'SU FRED RYAN: 

22 Kasım 2018 Perşembe 07:30
Washington Post Ceo\'sundan Trump\'a Suudi Arabistan Eleştirisi
WASHİNGTON POST YAZARI VE CEO\'SU FRED RYAN:  "DÜNYADAKİ TİRANLARA AÇIK VE TEHLİKELİ BİR MESAJ GÖNDERİLDİ: ABD BAŞKANI\'NIN ÖNÜNE YETERİNCE PARA YIĞ, BİR CİNAYET KELİMENİN TAM ANLAMIYLA YANINA KAR KALABİLİR"

"YETERİNCE PARA VERİP SİLAHLARIMIZI SATIN ALAN HERKES İÇİN DEĞERLERİMİZDEN VAZGEÇEN BİR DİPLOMASİ İÇİN ÇİFTE STANDART UYGULAMAK DÜNYAYI DAHA DA GÜVENLİ BİR YER HALİNE GETİRMİYOR" 

"CIA\'İN (KAŞIKÇI CİNAYETİ) BULGULARINI İHMAL ETMEK İÇİN BİR SEBEP VARSA BAŞKAN (DONALD TRUMP) DERHAL BU KANITI KAMUYLA PAYLAŞMALI"

Washington, 22 Kasım 18 (.): Washington Post yazarı ve CEO\'su Fred Ryan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Suudi Arabistan açıklamasına ilişkin, "Dünyadaki tiranlara açık ve tehlikeli bir mesaj gönderildi: ABD Başkanı\'nın önünce yeterince para yığ, bir cinayet kelimenin tam anlamıyla yanına kar kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump\'ın önceki günkü açıklamasını "tuhaf, yanlış ve saçma sapan" olarak niteleyen Ryan, Washington Post\'taki makalesinde, "Trump, Suudi Arabistan\'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın acımasızca katledilmesinden akladı." ifadesine yer verdi.

Trump\'ın Kaşıkçı\'yı "Suudilerin devlet düşmanı" etiketiyle karaladığını savunan Ryan, ABD Başkanı\'nın bu açıklama vesilesiyle dünyaya 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ilişkisini Kaşıkçı cinayetine feda etmeyeceğini ilan ettiği yorumunu yaptı.

Ryan, Trump\'ın Suudi Arabistan açıklamasının Amerikan menfaatlerini korumadığını, aksine ülke çıkarlarına ihanet ettiğini öne sürerek, "Dünyadaki tiranlara açık ve tehlikeli bir mesaj gönderildi: ABD Başkanı\'nın önüne yeterince para yığ, bir cinayet kelimenin tam anlamıyla yanına kar kalabilir." diye yazdı.

Açıklamada Trump\'ın güvenliğe vurgu yaptığını hatırlatan Ryan, "Yeterince para verip silahlarımızı satın alan herkes için değerlerimizden vazgeçen bir diplomasi için çifte standart uygulamak dünyayı daha da güvenli bir yer haline getirmiyor." ifadesini kullandı.

Suudi Veliaht Prens Bin Selman\'ın büyük kıyımlara neden olduğunu ileri süren Ryan, bunlar başka ülkeler tarafından işlenseydi ABD tarafından büyük tepkiyle karşılanacağını kaydetti. 

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) detaylı soruşturmasında "Kaşıkçı\'nın öldürülmesi emrinin Veliaht Prens tarafından verildiği" sonucuna ulaşıldığını belirten Ryan, "CIA\'in bulgularını ihmal etmek için bir sebep varsa Başkan (Donald Trump) derhal bu kanıtı kamuyla paylaşmalı. Bu yönde bir delilin olmaması durumunda ve Trump\'ın liderlik yapmada başarısız olması dikkate alınarak, şimdi Amerikan kutsal değerleri ve daimi menfaatlerini savunarak Amerika\'yı öncelemelidir." görüşünü paylaştı.

(AA/ID/ÖK)

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