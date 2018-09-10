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Washıngton Filistin\'i Cezalandırmak İçin Fkö\'nün Ofisini Kapatma Kararı Aldı

FKÖ YÜRÜTME KONSEYİ GENEL SEKRETERİ SAİB UREYKAT:

Washıngton Filistin\'i Cezalandırmak İçin Fkö\'nün Ofisini Kapatma Kararı Aldı

FKÖ YÜRÜTME KONSEYİ GENEL SEKRETERİ SAİB UREYKAT:

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:33
Washıngton Filistin\'i Cezalandırmak İçin Fkö\'nün Ofisini Kapatma Kararı Aldı

FKÖ YÜRÜTME KONSEYİ GENEL SEKRETERİ SAİB UREYKAT: "ABD YÖNETİMİNİN, İSRAİL SAVAŞ SUÇLARINA KARŞI ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI SÜRDÜREN BİZLERİ CEZALANDIRMAK AMACIYLA WASHINGTON\'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ KAPATACAĞI VE FİLİSTİN BAYRAĞINI İNDİRECEĞİ KONUSUNDA RESMEN BİLGİLENDİRİLDİK"

Ramallah, 10 Eylül 18 (.): Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD yönetiminin Filistin\'i cezalandırma amacıyla FKÖ\'nün Washington bürosunu kapatma kararı aldığını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA\'ya göre, Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, İsrail savaş suçlarına karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile birlikte çalışmayı sürdüren bizleri cezalandırmak amacıyla Washington\'daki büyükelçiliğimizi kapatacağı ve Filistin bayrağını indireceği konusunda resmen bilgilendirildik." ifadelerine yer verdi.

Ureykat, ABD\'nin İsrail işgal rejimi ve suçlarını korumak için bütün uluslararası sistemi sabote etmeye hazır olduğunu gösteren gerginliği tırmandırıcı bu tehlikeli adımının ciddi siyasi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Bu, Donald Trump yönetiminin barışa ve adalete attığı yeni bir tokattan çok daha fazlası anlamına geliyor." diyen Saib Ureykat, ABD idaresinin "UCM\'ye şantaj yaptığını ve uluslararası adaletin tesisi için çalışan küresel bir hukuk müessesesini tehdit ettiğini" belirtti.

Ureykat, ABD\'nin Filistinlilerin iradesini sabote edemeyeceğini ve UCM\'de hak arayışlarını sürdüreceklerini vurgularken, "Bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Halkımızın kurbanları için adalet ve tazminat elde etmek mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda\'ya İsrail\'in işgal suçlarına karşı soruşturma başlatma çağrısı yapan Ureykat, ABD\'de yaşayan Filistinlilerin konsolosluk hizmetlerinden yararlanması için de gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.

UNRWA\'YA YARDIMLARI KESMİŞTİ

ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump da önceki hafta yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD\'nin ara buluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin\'e mali yardımda bulunmayacaklarını bildirmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirilen ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, planı "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve Amerikalı yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

(AA/AK/GÜL)

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