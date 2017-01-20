FLAŞ HABER

3 Cana 3 Yıl

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Ocak 2017 Cuma 06:35

Washington'da Trump için karşılama töreni düzenlendi

Washington'da Trump için karşılama töreni düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 Washington'da Trump için karşılama töreni düzenlendi

ABD Başkanlığı görevini devralmak üzere başkent Washington'a gelen  için Lincoln Anıtı önünde karşılama töreni yapıldı.

Seçimleri kazanması ve 2,5 aylık geçiş sürecini tamamlamasının ardından New York'tan ayrılıp Washington'a geçen Trump'ın gelişini kutlamak amacıyla anıt önünde "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser verildi.

Konserde ABD Ordusu Bando Orkestrasının yanı sıra Toby Keith, Jon Voight, The Piano Guys, Lee Greenwood, RaviDrums, 3 Doors Down ve The Frontmen of Country gibi şarkıcılar, müzik ve dans grupları sahne aldı.

Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki İsimsiz Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra konser alanına gelen Trump, anıtın önünde toplanan binlerce kişiye hitap etti.

Kısa süren konuşmasında Amerikan halkına teşekkür eden Trump, "Bu yolculuk 18 ay önce başladı ve siz benden çok daha fazla iş yaptınız. Ben sadece bir elçiydim." dedi.

Yarışın ilk aylarında seçimi kazanacağı konusunda birçok kişide şüpheler olduğunu belirten Trump, kampanyasının son ayında çok değişik şeyler yaşandığını ve ibrenin hızla kendisini göstermeye başladığını söyledi.

ABD dışındaki şirketleri geri getirme ve Amerikan ordusunu yeniden inşa etme vaatlerini yineleyen Trump, "Amerika'yı tekrar büyük yapacağız." diye konuştu.

Etkinlik, Trump'ın konuşmasının ardından havai fişek gösterileriyle devam etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Yaşındaki Çocuğu Uyuşturucuyla Öldürdüler! 4 Yaşındaki Çocuğu Uyuşturucuyla Öldürdüler!
Antibakteriyel Sabunlara Yasak Antibakteriyel Sabunlara Yasak
ÇİPRAS: `FARKLILIKLAR DEVAM ETSE DE 1974’TEN SONRA İLK KEZ HARİTA SUNULDU` ÇİPRAS: `FARKLILIKLAR DEVAM ETSE DE 1974’TEN SONRA...
DÜNYANIN EN YAŞLI GORİLİ ÖLDÜ DÜNYANIN EN YAŞLI GORİLİ ÖLDÜ
Youtube’ta Porno Tuzağına Dikkat! Youtube’ta Porno Tuzağına Dikkat!
Uçak Düştü: Çok Sayıda Ölü Var! Uçak Düştü: Çok Sayıda Ölü Var!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

4 Yaşındaki Çocuğu Uyuşturucuyla Öldürdüler!

Haberi Oku