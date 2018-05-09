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Walmart'tan Hindistan'da dev anlaşma

Dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart, Hindistanlı e-ticaret firması Flipkart'ta hisse satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Walmart'tan Hindistan'da dev anlaşma

Dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart, Hindistanlı e-ticaret firması Flipkart'ta hisse satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:12
Walmart'tan Hindistan'da dev anlaşma

Dünyanın en büyük perakende zinciri ABD'li Walmart, Hindistanlı e-ticaret firması Flipkart'ta hisse satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Walmart'tan yapılan açıklamada, şirketin, Flipkart'ın yüzde 77'lik hissesi için 16 milyar dolar ödemek üzere anlaşmaya vardığı belirtilirken, Flipkart'ın gelecekte halka açık bir firma olmasının hedeflendiği bildirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Walmart Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Doug McMillon, Hindistan'ın dünyanın en büyük perakende pazarlarından birine sahip olduğunun altını çizdi. 

Flipkart'ın kurucularından olan CEO Binny Bansal ise, açıklamada, Hindistan e-ticaret sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. 

80'den fazla kategoride 80 milyon ürün satan Flipkart'ın internet sitesine göre, 1,3 milyar nüfusa sahip olan Hindistan'da şirketin 100 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. 

Uzmanlar, ABD perakende piyasasında Amazon'un çok gerisinde kalan Walmart'ın dünya genelinde yeni perakende ve e-ticaret pazarlarında büyümeyi hedeflediğini belirtiyor. 

Amerikan perakende sektöründe, 2016'da, Amazon'un pazar payı yüzde 34 iken, eBay yüzde 7,7'lik payıyla 2'nci sırada, Walmart ise yüzde 5'in altındaki pazar payıyla 3'üncü sırada yer almıştı.

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 17:40
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