Walmart 269 Mağazasını Kapatıyor

PERAKENDE ZİNCİRİ WALMART, 154’Ü ABD’DE OLMAK ÜZERE 269 MAĞAZASINI KAPATMA KARARI ALDI

MAĞAZALARDA ÇALIŞAN 16 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLECEK

Perakende zinciri Walmart, 16 bin kişiye istihdam sağlayan 269 mağazasını kapatma kararı aldı.

Walmart’ın Arkansas eyaletinin Bendonville kentindeki merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, düşük performans veya uzun vadeli stratejik planlar çerçevesinde kapatılacak mağazalardan 154’ünün ABD’de, 52’sinin ekonomik krizle boğuşan Porto Riko’da ve geri kalanın Latin Amerika ülkelerinde olduğu belirtildi.

Bu mağazalarda istihdam edilen 16 bin kişinin işine son verileceği bildirilen açıklamada, bazı çalışanların yakın çevredeki diğer Walmart şubelerinde yeniden işe alınabileceği ifade edildi. Bunun mümkün olmadığı yerlerde ise işten çıkarılanlara 2 aylık ek ödeme ve kıdem tazminatı verileceği kaydedildi.

Walmart’ın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Doug McMillon, söz konusu kararın kolay alınmadığını belirterek, “Mağazalarımızı kapatmak hiçbir zaman için kolay bir karar değil ancak şirketi güçlü kılmak ve geleceğe hazırlamak için gerekliydi" ifadelerini kullandı.

McMillon, şirketin gelecek yıl dünya genelinde 300’e yakın yeni mağaza açacağını da duyurdu.

Walmart’ın hisseleri söz konusu açıklamanın ardından yüzde 3’e yakın değer kaybetti.



