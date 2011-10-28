Wall Street protestoları

ABD'de Wall Street'i ve gelir dağılımındaki dengesizliği protesto eden "Wall Street'i İşgal Et" sivil girişiminin Nashville'deki eylemine polis müdahale etti.

NASHVİLLE'DEKİ EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALE ETTİ

ABD'de Wall Street'i ve gelir dağılımındaki dengesizliği protesto eden "Wall Street'i İşgal Et" sivil girişiminin Nashville'deki eylemine polis müdahale etti. Tennessee'de polis, Nashville'de yaklaşık üç haftadır, kurdukları çadırlarda kalarak gösteri yapan onlarca eylemciyi gözaltında aldı. ABD'de polis, yeni uygulama gereğince kamuya açık yerlerde "gece boyunca süren" eylemlere müdahale etmeye başladı.

Bu tür gösteriler için izin alınması ve harç ödenmesi gerekiyor. Polis, Oakland'da ve Atlanta'da protestoculara da biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmiş, yüzden fazla kişi gözaltına alınmıştı.