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Wall Street gösterileri ABD'nin diğer kentlerine yayılıyor

ABD'nin New York kentinde, Arap Baharı’ndan ilham alan kapitalizm karşıtlarının mali yolsuzlukları...

Wall Street gösterileri ABD'nin diğer kentlerine yayılıyor

ABD'nin New York kentinde, Arap Baharı’ndan ilham alan kapitalizm karşıtlarının mali yolsuzlukları...

07 Ekim 2011 Cuma 16:52
Wall Street gösterileri ABD'nin diğer kentlerine yayılıyor
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Wall Street gösterileri ABD'nin diğer kentlerine yayılıyor.

ABD'nin New York kentinde, Arap Baharı’ndan ilham alan kapitalizm karşıtlarının mali yolsuzlukları ve gelir dağılımındaki adaletsizliği protesto amacıyla başlattığı Wall Street gösterileri ülke geneline yayılmaya başladı.

"Wall Street'i İşgal Et" hareketinin gösterileri, ABD'nin Austin, Tampa, Jersey, Houston, Los Angeles ve Philadelphia gibi kentlerine sıçradı. İşçi sendikalarının da desteklediği gösterilerin daha da artarak yayılacağı yorumları yapıldı.

WALL STREET PROTESTOLARI ABD'NİN KENTLERİNE YAYILIYOR Yaklaşık 1000 kişinin toplandığı Philadelphia'daki göstericilerden John Preston, "Bu daha başlangıç" diye konuşurken, Austin'deki göstericilerden Tim Lucas, "Hükümetten de banka kurtarma operasyonlarından da bıktık artık. Ben işimde başarısız olsam kovulurum, oysa onlar prim alıyor" dedi.

“TEPKİYİ ANLIYORUZ” ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden ise göstericilerin kızgınlığını anladıklarını söylediler. Obama, göstericilerin sistemin işleyişi ile ilgili büyük bir hayal kırıklığını dile getirdikleri ifade ederken, yardımcısı Biden, "Amerikalılar sistemin adil olmadığını düşünüyor" diye konuştu.

Bu arada, gösterilerin hedeflerinden biri olan ABD Merkez Bankası'nın Teksas şubesinin başkanından da göstericilere destek geldi. Göstericilere sempati duyduğunu belirten Teksas Fed Başkanı Robert Fischer, "Çok fazla insanımız çok uzun süredir işsiz. Hiç de eşit olmayan bir gelir dağılımımız var. İnsanlar çok fazla hayal kırıklığına uğradı ve ben onların bu hüsranını anlayabiliyorum" dedi.

Son Güncelleme: 07.10.2011 16:52
Anahtar Kelimeler:
ABDWallStrettArapBaharKapitalizmYolsunluk
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