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Vücut Geliştiricisinin Ölüm Nedenini Duyunca İnanamayacaksınız

Vücut Geliştiricisinin Ölüm Nedenini Duyunca İnanamayacaksınız

16 Aralık 2017 Cumartesi 15:26
Vücut Geliştiricisinin Ölüm Nedenini Duyunca İnanamayacaksınız
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Dean Wharmby, çoğu erkeğin hayalini kurduğu fiziğe sahip bir vücut geliştiricisiydi.

Sağlıksız bir beslenme tarzı vardı.

Dean, vücudundaki kas kütlesini korumak için her gün 10 bin kalori alıyordu. Her gün fast food tüketiyor ve 7-8 enerji içeceği içiyordu.

Bir gün vücudu pes etti. Dean’e karaciğer kanseri teşhisi koyuldu. Vücut geliştiricisi beslenme tarzının buna yol açtığını geç de olsa farketti.

Doktor, kanser olmasının ardında yatan nedeni daha sonra açıklayacaktı.

The Daily Mail’den aktarılanlara göre İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan vücut geliştiricisi Dean Wharmby zamanla vücut geliştirmeye bağımlı hale gelmiş.

Spor hocalığı da yapan adam bir yandan vücudundaki kas kütlesini daha da arttırmaya çalışıyormuş.

Günde 10 bin kalori alıyor ve 7-8 enerji içeceği tüketiyormuş.

Dean dışarıdan bakıldığında sıradan bir vücut geliştiricisi gibi görünüyormuş. Çoğunlukla yumurta, tavuk ve protein tozu tüketiyormuş. Ancak bazı alışkanlıkları kansere yakalanmasına yol açmış.

Dean her öğle arasında soluğu McDonalds’ta alıyormuş. Bunun ardından da pizza yiyormuş. Son olarak da eve gidip kız arkadaşının hazırladığı yemeklerden yiyormuş.

Böylelikle Dean inanılmaz ağırlıklar kaldırıp vücudunu bu hale getirmiş.

Bir gün vücudu ona ‘dur’ demiş.

Dean rahatsızlanınca doktora gitti. Doktor da karaciğerinde tümörlere rastladı. Durumu çok ciddiydi.

2010’da kendisine kanser teşhisi koyulduktan sonra Dean beslenme tarzını tamamen değiştirdi. Enerji içeceklerini ağzına sürmedi ve sağlıklı şeyler yemeye başladı.

Kendisine kemoterapi ve karaciğer nakli önerilse de reddetti.

Zamanla kilo verdi. Kolayca vazgeçeceğe benzemiyordu.

Dean kansere neyin neden olduğunu kendince belirlemişti.

Daily Mail’e “Tamamen beslenme tarzımla alakalı değil diye düşünüyorum. Ancak enerji içeceklerinin büyük bir neden olduğunu biliyorum” dedi.

Peki enerji içecekleri gerçekten de kansere neden oluyor mu?

Karaciğer hastalıkları konusunda uzman olan Dr. Dmitri Alden, FoxNews’e “Enerji içeceklerinin direk olarak kansere neden olduğu söylenemez. Kesin bir sonuca varmadan önce kişinin bütün özellikleri baştan aşağıya gözden geçirilmeli” dedi.

Dean’in kız arkadaşı Charlotte Rigby, Dean’in steroid kullandığından şüpheleniyordu.

Dean daha sonradan vücut geliştirmeye başladığı ilk zamanlarda anabolik steroid kullandığını itiraf etti.

Dean kanser teşhisi koyulmadan önce 20 yıldır vücut geliştirmeyle uğraşıyordu.

2010 yılında kendisine kanser teşhisi koyulunca alışkanlıklarını değiştirdi ve vitamin almaya başladı. The Daily Mail’de belirtilenlere göre de teşhisin koyulmasının bir yıl ardından tümör kaybolmuş.

Dean, “Vurdumduymazdım. Eski alışkanlıklarıma geri döndüm” dedi.

2013 yılında Dean çalıştığı spor salonunun çıkışında bayıldı.

Hemen acile kaldırıldı. Sağlığına kavuşsa da 2015 yılında her şey yeniden kötüye gitmeye başladı.

Dean kız arkadaşından ayrıldı ve sokakta yaşamaya başladı. Bir süre sonra kanseri nüksetti. Doktorlar kendisine 3 haftalık ömrü kaldığını söylediler.

Tümörü o kadar büyümüştü ki hayatta kalma şansı kalmamıştı.

Dean 2015 yılının temmuz ayında hayatını kaybetti.

Adli tabip Lisa Hashmi’nin belirttiğine göre anabolik steroid kullanımının ölümüyle direk olarak bağlantısı varmış.

Dr. Hashmi, “Karaciğerinde tümör oluşmasının en büyük nedeni bilinçsiz anabolik steroid kullanımı” dedi.

Dean kanserle mücadele verdiği zamanları Facebook’taki “Dean’s Journey (Dean’in Serüveni)” ismindeki sayfasında paylaştı.

Kız arkadaşı Charlotte Rigby, erkek arkadaşına sayfasını güncellemesinde yardımcı oldu.

Charlotte, “Şimdi nerede olduğunu biliyorum. Çok acı çekiyordu. Bir yandan artık canı acımadığı için seviniyorum” dedi.

Dean yaptığı hatanın farkına geç varmış olsa da sonuna kadar mücadele etmiş. Umarız ki insanlar onun yaptıklarını yapmazlar ve onun hayatından ders alırlar.

Öte yandan anabolik steroidlerin insan sağlığına ne kadar zarar verdiğini daha iyi anlamışsınızdır.

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Son Güncelleme: 16.12.2017 19:03
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