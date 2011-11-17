Vücudunuzdaki Kusurları Gizlemenin Yolları

Dar omuzlular

Omuzlarınızın genişliği basenlerinizden darsa, omuzlarınızın görüntüsünü vücudunuzla dengelemek için:

Geniş kayık yakalar,

Enine çizgili geniş yaka bluzlar,

Geniş V yakalar,

Parlak ve canlı renkli üstler ile koyu renk altları kombinleyin.

Geniş omuzlular

Basenlerinizden daha geniş omuzlarınız varsa:

Üstünüze koyu renk, altınıza açık renkler giymeyi tercih edin.

Dar yakalar,

Dar V yakalar,

Bisiklet yakalar tam size göre!

Kayık yaka asla giymeyin, omuzlarınızı olduğundan daha geniş gösterir.

İnce belliler

Belinizin inceliğini vurgulamak için her zaman bele oturan kıyafetleri tercih edin. Basenleriniz geniş bile olsa, ince belli kadınlar her zaman zarif görünürler. O yüzden ne olursa olsun, belinizi ortaya çıkarın.

Belinizi ortaya çıkaracak kemerler en önemli aksesuarlarınız olsun.

Yüksek bel, bele oturan kloş etekler tercih edin.

Kalın belliler

Her derde deva derin V yakalar, belinizi daha ince gösterir.

Tunik tarzı giysileri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kruvaze kesimli üstler giyin.

Bazı elbiselerdeki kuplar, belinizi daha ince gösterebilir.

Uzun boyunlular

Dik yakalar ve balıkçı yakalar en çok uzun boyunlulara yakışır.

Derin V yakalar ile kalın kolyeleri dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Tasma şeklinde boyna oturan aksesuarlar ve kolyeler ile kuğu gibi görünürsünüz.

Fakat bacak boyunuz kısa ise, beden boyunuzu daha da uzun göstermemek için derin V yakalardan kaçınmalısınız.

Kısa boyunlular

Derin V yakalar boynunuzu uzun gösterir.

Dik yakalardan ve balıkçılardan kaçının. Boynunuzu daha kısa gösterir. Eğer dik yaka bir üst giydiyseniz, onun üstüne V yaka ikinci bir parça giyin. Ya da V şeklinde bağlanmış bir fular takın.

Açık yakalar, straplez elbiseler, boynunuzu açıkta bırakan üstler giymeye özen gösterin.