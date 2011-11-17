Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Vücudunuzdaki Kusurları Gizlemenin Yolları

Her insanın vücudunun belli yerlerinde hoşuna gitmeyen detaylar gözüne çarpar. Ama hoşunuza gitmeyen bu kusurl

Vücudunuzdaki Kusurları Gizlemenin Yolları

Her insanın vücudunun belli yerlerinde hoşuna gitmeyen detaylar gözüne çarpar. Ama hoşunuza gitmeyen bu kusurl

17 Kasım 2011 Perşembe 14:12
Vücudunuzdaki Kusurları Gizlemenin Yolları
banner238

Dar omuzlular

Omuzlarınızın genişliği basenlerinizden darsa, omuzlarınızın görüntüsünü vücudunuzla dengelemek için:

Geniş kayık yakalar,

Enine çizgili geniş yaka bluzlar,

Geniş V yakalar,

Parlak ve canlı renkli üstler ile koyu renk altları kombinleyin.

Geniş omuzlular

Basenlerinizden daha geniş omuzlarınız varsa:

Üstünüze koyu renk, altınıza açık renkler giymeyi tercih edin.

Dar yakalar,

Dar V yakalar,

Bisiklet yakalar tam size göre!

Kayık yaka asla giymeyin, omuzlarınızı olduğundan daha geniş gösterir.

İnce belliler

Belinizin inceliğini vurgulamak için her zaman bele oturan kıyafetleri tercih edin. Basenleriniz geniş bile olsa, ince belli kadınlar her zaman zarif görünürler. O yüzden ne olursa olsun, belinizi ortaya çıkarın.

Belinizi ortaya çıkaracak kemerler en önemli aksesuarlarınız olsun.

Yüksek bel, bele oturan kloş etekler tercih edin.

Kalın belliler

Her derde deva derin V yakalar, belinizi daha ince gösterir.

Tunik tarzı giysileri rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kruvaze kesimli üstler giyin.

Bazı elbiselerdeki kuplar, belinizi daha ince gösterebilir.

Uzun boyunlular

Dik yakalar ve balıkçı yakalar en çok uzun boyunlulara yakışır.

Derin V yakalar ile kalın kolyeleri dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Tasma şeklinde boyna oturan aksesuarlar ve kolyeler ile kuğu gibi görünürsünüz.

Fakat bacak boyunuz kısa ise, beden boyunuzu daha da uzun göstermemek için derin V yakalardan kaçınmalısınız.

Kısa boyunlular

Derin V yakalar boynunuzu uzun gösterir.

Dik yakalardan ve balıkçılardan kaçının. Boynunuzu daha kısa gösterir. Eğer dik yaka bir üst giydiyseniz, onun üstüne V yaka ikinci bir parça giyin. Ya da V şeklinde bağlanmış bir fular takın.

Açık yakalar, straplez elbiseler, boynunuzu açıkta bırakan üstler giymeye özen gösterin.

Son Güncelleme: 17.11.2011 14:12
Anahtar Kelimeler:
VücudunuzdakiKusurlarıGizlemeninYolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim