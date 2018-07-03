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Vücudun kanserli hücreleri yemesini sağlayan ilaç üretildi

Vücudun kanserli hücreleri yemesini sağlayan ilaç üretildi

03 Temmuz 2018 Salı 06:36
Vücudun kanserli hücreleri yemesini sağlayan ilaç üretildi

Araştırmacılar, vücudun kanserli hücreleri "yemesini ve yok etmesini" sağlayan özel bir ilaç üretti.

İlaç, histiyosit adlı beyaz kan hücrelerinin etkinliğini artırıyor. Bağışıklık sistemi, histiyositi, istenmeyen "yabancı işgalci" hücereleri yiyip yok etmek için kullanıyor.

Tıp dergisi Nature Biodemical Engineering, ilacın fareler üzerinde yapılan testlerinin, bu tedavi türünün göğüs ve deri tümörlerine karşı etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İlacın üretilmesini sağlayan ABD'li bilim insanları, tedaviyi birkaç yıl içinde insanlar üzerinde de denemeye başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Ashish Kulkarni öncülüğünde yapılan çalışmada oluşturulan ilaç ise iki yönlü olarak işliyor.  Birincisi, kanser hücrelerinin saklanmasını ve histiyositlere "beni yeme" sinyalinin gönderilmesini durduruyor. İkincisi ise tümörlerin histiyositlere uysal olmalarını söylemesine engel oluyor.

Araştırmacılar, bu tedavinin diğer kanser türleri için de kullanılma olasılığının bulunduğunu, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.


 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 09:40
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