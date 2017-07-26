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26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:18

Voodoo Büyüsü Yapmak İçin 3 Yaşındaki Çocuğu Şişledi

Voodoo Büyüsü Yapmak İçin 3 Yaşındaki Çocuğu Şişledi

Voodoo Büyüsü Yapmak İçin 3 Yaşındaki Çocuğu Şişledi
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Voodoo büyüsü için bu kez bez bebek yerine 3 yaşındaki çocuğu kullandılar.

Hindistan’ın Doğu Hindistan Bölgesi’nde bulunan eyaleti Batı Bengal’de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.3 yaşındaki çocuk Afrika kökenli bez bebek büyüsü diye bilinen Voodoo büyüsü yapmak için kullanıldı.

62 yaşındaki Sanatan Thakur, büyünün tesiri daha güçlü olsun diye bez bebek yerine 3 yaşındaki çocuğu kullanmayı tercih etti. Sanatan Thakur evinde çalıştırdığı kadının çocuğuna defalarca tecavüz etti ve ardından Voodoo büyüsü yapmak için çocuğun vücuduna iğneler soktu.

15 Temmuz’da Kolkata’da ki SKMM Hastanesine kaldırılan çocuk bugün yaşamını yitirdi.

Afrika Kökenli Bez Bebek Voodoo Büyüsü nedir?
Daha çok kötü niyetli ve art niyetli kişiler tarafınca tercih edilen Voodoo Büyüsü, çok tehlikeli ve tesirli bir büyüdür. Afrika kökenli olmakla beraber kategorisine bakılırsa kırmızı büyü ve kara büyü diye de adlandırılabilir. En büyük özelliği ise voodoo bebeği ile hazırlanıyor olmasıdır. Aslen yapılması mutlaka hoş karşılanmayan büyü, daha çok kişiyi zor durumda bırakmak ve tüm hayatını mahvetmek maksatlı ile gerçekleşir.

Voodoo Büyüsü nasıl Yapılır?
Voodoo bebeği ile insan parçalarının kullanılmadan bir tek enerji ile meydana getirilen büyüdür.
Bu yöntem bir voodoo adında olan bebek üzerinde gerçekleşir ve o bebek bir taşın altına saklanır. Saklanmasında ki amaç ise bebeğin etkisini sürekli veriyor olmasının sağlanmasıdır. Bebeğe iğne batırılması ise kişiye işkence çektirmek istenmesi ve iğnenin batırıldığı bölgede ferdin sağlık problemleri yaşayarak ölüme kadar sürüklemesidir.


 
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