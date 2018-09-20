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Volkswagen İran'daki Faaliyetlerini Durduracak

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle İran'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmını durduracak.

Volkswagen İran'daki Faaliyetlerini Durduracak

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle İran'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmını durduracak.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
Volkswagen İran'daki Faaliyetlerini Durduracak

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle İran'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmını durduracak.


Bloomberg'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran'a tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD yönetimi, Alman şirketi yaptırımlara katılmaya ikna etti.


ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Volkswagen'i İran'a yaptırımlara katılmaya ikna etmek için şirket yetkilileriyle uzun süreli görüşmeler yapıldığını belirterek, "Volkswagen, İran yaptırımlarına uyacağını söyledi. Bu karardan memnuniyet duyuyoruz. İran, ekonomik kaynaklarını halkına aktarmak yerine küresel istikrarsızlık ve şiddeti yaymaya yönlendiriyor." dedi.


Volkswagen şirketinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. 


ABD'nin 7 Ağustos'ta devreye soktuğu İran'a yönelik ilk yaptırım paketi ülkedeki en büyük istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef alıyor.


Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault, Citroen ve Daimler gibi şirketler, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD yaptırımlarına karşı şirketleri koruma şemsiyesi altına alacak "Engelleme Mevzuatı"nı uygulamaya koymasına rağmen Tahran'la ticareti durdurmuştu.

Son Güncelleme: 20.09.2018 13:55
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