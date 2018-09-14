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Volkswagen Artık “Beetle“ Üretmeyecek

Volkswagen Artık “Beetle“ Üretmeyecek

14 Eylül 2018 Cuma 06:29
Volkswagen Artık “Beetle“ Üretmeyecek

ŞİRKET, "BEETLE" MODEL BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ÜRETİMİNİ GELECEK YIL DURDURACAK

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında "tosbağa" olarak adlandırılan, "Beetle" model binek otomobillerinin üretimine son vereceğini duyurdu.


Volkswogen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada olan aracın üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı belirtildi.


Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı kaydedildi. 


İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.


Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.


 

Son Güncelleme: 14.09.2018 09:40
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